Netflix представил главных героев сериала "Ведьмак" в новых промороликах: видео

Уже скоро первые серии сериала "Ведьмак" стартуют в стриминговом сервисе Netflix. Однако, несмотря на то, что премьера не за горами, авторы проекта не разглашают подробностей сюжета, а лишь подогревают интерес короткими роликами с участием главных героев.

Стриминговый сервис Netflix готовится к одной из самых горячих премьер года. Уже 20 декабря потоковый ресурс представит первую серию сериала "Ведьмак".

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Напомним, лента снята по мотивам культовой одноименной игры, а та в свою очередь основана на серии книг польского писателя Анджея Сапковского. После огромного успеха видеоигры компанией Netflix было решено снять несколькосезонний сериал. Как отметила шоураннер проекта, она запланировала целых семь сезонов!

Да, за 10 дней до премьеры создатели решили познакомить фанатов сериала с тремя главными героями.

На ютуб-канале сервиса появилось три проморолика с Геральтом, который, собственно, и является ведьмаком, Йеннифер и Цириллой. В коротких видео рассказываются их истории жизни, которые также комментируют исполнители ролей – Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрея Аллан соответственно.

Сериал "Ведьмак": что известно о ведьмаке Геральте – видео

Сериал "Ведьмак": что известно о Йеннифер – видео