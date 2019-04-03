Неудачная шутка: Джастин Бибер извинился перед женщинами за "беременность" жены

Известные звезды украинского и мирового шоу-бизнеса 1 апреля шутили, как могли. День смеха не пропустил и Джастин Бибер, который пошутил о беременности своей молодой жены Хейли Бибер (Болдуин).

Сначала Джастин Бибер опубликовал в своем Instagram УЗИ-снимок с ребенком в утробе, на котором отметил свою жену. Фанаты сразу восприняли это как шутку и принялись со смехом поздравлять своего кумира "с пополнением". Но впоследствии певец действительно заинтриговал поклонников, опубликовав фото любимой с большим животом, которая лежит на осмотре у врачей. "Шутка ли это?", – спрашивали фанаты в комментариях, а СМИ мгновенно подхватили новость о пополнении в молодой семье.

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Но уже через несколько часов Бибер полностью опроверг все слухи, добавив новое фото в профиль – УЗИ-снимок, на котором с помощью фоторедактора была размещена собака. Журналисты западных редакций сразу же принялись опровергать информацию о беременности 22-летней Хейли, а фанаты с разными эмоциями реагировать на новость.



Шутка Джастина Бибера с беременностью жены Хейли / Instagram / @justinbieber

Однако не все сторонники восприняли эту шутку положительно. Среди них были и женщины и девушки с непростым прошлым, которые восприняли такую выходку слишком лично. "Как женщина, которая не может иметь детей, я нахожу эту шутку оскорбительной", "Беременность – это не шутки. У меня был выкидыш, и ты понятия не имеешь, как это" и другие комментарии можно найти под заметками исполнителя.

Бибер в свою очередь решил извиниться, хотя и не ожидал, что это кому-то принесет боль.

Я совсем не хотел обидеть чувства людей, которые не могут иметь детей. Многие люди специально шутят 1 апреля новостью о беременности, чтобы вызвать реакцию у своих родителей. Но я все равно извинюсь и возьму на себя ответственность перед оскорбленными людьми. Я действительно не хочу, чтобы кого-то обижали из-за шуток... Это похоже на то, как бросить торт в лицо маленькой сестры на ее день рождения, ожидая, что она сейчас засмеется, а она начинает плакать,

– говорится в заметке Джастина Бибера.

Что известно об отношениях Джастина Бибера и Хейли Болдуин? О романе Джастина Бибера и Хейли Болдуин стало известно еще в 2015 году. Тогда отношения звезд продлились всего несколько месяцев, после чего строптивый певец начал встречаться с Селеной Гомес. Неожиданно Джастин Бибер решил прекратить роман с артисткой и вернуться к Хейли. После разрыва он поддерживал Селену и искренне переживал из-за ее госпитализации с нервным срывом.



После официальной помолвки Джастина Бибера и Хейли Болдуин артист приобрел особняк в Канаде, стоимость которого составила больше 5 миллионов долларов. Вероятно, после свадьбы пара поселится в роскошном доме.