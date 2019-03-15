Невеста Роналду Джорджина Родригес снялась в сексуальной рекламе белья

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Джорджина Родригес
Джорджина Родригес / Instagram / @georginagio

25-летняя аргентинская модель Джорджина Родригес снялась в рекламе нижнего белья известного итальянского бренда Yamamay. Невесте Роналду удалось подчеркнуть все свои достоинства и похвастаться отличной формой.

Жених аргентинской модели уже несколько лет успешно сотрудничает с итальянской маркой белья Yamamay, а теперь для рекламной кампании пригласили и саму Джорджину Родригес. 25-летняя девушка подписала контракт с брендом, став бикини-моделью.

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Спасибо, что выбрали меня и доверили мне быть частью вашей замечательной семьи,
– Джорджина написала на своей странице в Instagram.

Джорджина Родригес позировала перед камерой фотографа из Барселоны Xavi Gordo в красном белье. Изюминкой откровенного бюстгальтера был маленький бант между грудью. Модель смотрела прямо в камеру томным взглядом, придерживая рукой прядь волос.

 

 
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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эротика
Источник: LifeStyle 24
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