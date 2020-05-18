Никита Добрынин и Даша Квиткова показали игру для влюбленных пар: чувственное видео

Герой "Холостяка-9" нашел свою любовь на романтическом реалити-шоу и продолжает демонстрировать отношения под прицелом камеры. Молодожены Никита Добрынин и Даша Квиткова посоветовали парам романтическую игру, которая поможет лучше почувствовать друг друга.

Экс-участники 9 сезона проекта "Холостяк" освещают личную жизнь в социальных сетях. Знаменитый ведущий Никита Добрынин в инстаграм-профиле опубликовал трогательное видео с избранницей, на котором они показали собственные "карантинные" развлечения и дали идею для досуга другим влюбленным.

Читайте также Никита Добрынин устроил романтический ужин для любимой на крыше: фото

Аудитория знаменитых молодоженов радостно воспринимает подобный романтический контент. Так, в ролике Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли в тактильную игру, которая помогает лучше чувствовать друг друга. Девушка обернулась спиной к любимому, а перед собой расположила мольберт. Герой "Холостяка-9" фломастером рисовал на обнаженной спине любимой сердце и котика, а она пыталась последовательно воспроизвести его движения на бумаге.

Ведущий признался, что к таким экспериментам их пара прибегает впервые. Несмотря на отсутствие предыдущего опыта, Даши достаточно неплохо удавалось "понимать" Никиту. Гармонию и особую связь между ними заметили и фолловеры и отметили, что с удовольствием опробуют игру сами: "Вот что значит на одной волне", "Какие вы крутые", "Как мило", "Сегодня с мужем сделаем свою вариацию", "Класс, нужно попробовать. Интересно, что за шедевры получатся".

Напомним, что пара готовилась к свадьбе 23 мая. Ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Однако Даша Квиткова и Никита Добрынин не собираются отступать от намерений и все же узаконят свои отношения перед государством в ЗАГСе. Знаковое событие запланировано на 20 мая и, судя из действующих ограничений, состоится только в кругу близких людей. Громкую свадебную церемонию влюбленные сыграют уже 2 сентября.