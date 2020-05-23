Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились: молодожены раскрыли подробности росписи

Несколько дней назад, 20 мая, первая пара в истории реалити-шоу "Холостяк" поженилась. Никита Добрынин и Даша Квиткова зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе и рассказали о подготовке к церемонии. Несмотря на то, что их свадебные планы перечеркнула пандемия коронавируса, молодожены сумели превратить скромную роспись в настоящий праздник.

Украинский телеведущий Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова уже успели заполнить страницы социальных сетей кадрами с церемонии бракосочетания. Новоиспеченные супруги поспешили поделиться подробностями о подготовке к регистрации брака и первыми впечатлениями в новом статусе мужа и жены с сайтом СТБ.

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Регистрации брака Никиты Добрынина и Даши Квитковой

Участники 9 сезона шоу "Холостяк" 23 мая в этом году планировали не только узаконить свои отношения, но и сыграть громкую свадьбу, которую пришлось отменить из-за продления карантина в Украине. Однако Никита Добрынин и Даша Квиткова устроили роспись в кругу самых близких друзей и родных. Так, событие произошло в одном из столичных ЗАГСов, выбор которого сделали по критерию "лаконично". Влюбленным удалось провести стильную церемонию в молодежной атмосфере без пережитков прошлого.

Известно, что невеста Даша Квиткова выбрала мини-платье белого цвета от бренда Tina Valerdi. Девушка призналась, что этот наряд впервые увидела только в день росписи. Однако к своему свадебному образу она относится куда серьезнее и держит свое платье в тайне от Никиты Добрынина.

Молодожены признаются, что заключение брака не повлияло на их отношения, так как они уже давно живут вместе и осознают всю ответственность своего решения. Однако ныне Никита и Даша называют друг друга мужем и женой, что дарит влюбленным особую радость.

Теперь называем друг друга утром не просто "любимый", "любимая", а говорим: "Доброе утро, жена", "Доброе утро, муж". Очень приятно это осознавать,

– признался Никита Добрынин.

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Новые детали свадьбы Никиты Добрынина и Даши Квитковой

Свадебную церемонию молодожены перенесли с 23 мая на 12 августа, потому что планируют грандиозное празднование с большим количеством гостей. Накануне торжества Даша Квиткова планирует отправиться на Кипр с подружками, чтобы организовать девичник. А Никита Добрынин хотел попрощаться с холостяцкой жизнью в Амстердаме, однако сделал это перед регистрацией брака в Украине.

Новоиспеченная жена известного телеведущего призналась, что их свадьба будет тематической и будет называться "Любовь среди огней большого города". Церемония состоится на террасе на крыше в формате вечеринки без исповедования украинских традиций. Однако родители Даши и Никиты обязательно принесут вышитый рушник и каравай. Известно, что на свадьбу Даше Квитковой шьют 2 платья – для торжественной церемонии и для танцев.