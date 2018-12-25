Николь Кидман и Кит Урбан отпраздновали Рождество в Австралии: романтические фото

Новоиспеченные супруги – Кит Урбан и Николь Кидман – отправилось на рождественские праздники в Австралию, где живут родственники актрисы.

Новые снимки влюбленные опубликовали на своих страницах в Instagram.

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На фото Николь и Кит нежно обнимаются на фоне рождественской елки. Супруги поздравили поклонников с Рождеством.

Счастливого Рождества! Спасибо всем за вашу любовь в этом году. Посылаем нашу любовь каждому из вас,

– написал Урбан.

Как известно, знаменитости живут в браке уже более 12 лет. Пользователи сети в восторге от нежных чувств, которые они демонстрируют друг другу.

Напомним, голливудская актриса Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году. В совместном браке у них родились 2 дочери – Фэйт Маргарет (7 лет) и Сандей Роуз (9 лет), которую родила суррогатная мать, но является биологическим ребенком супругов. В апреле этого года даже появлялись слухи об угрозе развода Николь и Кита, но пара обратилась за помощью к семейному психологу и у них потом все наладилось.