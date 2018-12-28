Николай Тищенко ушел из "Ревизора": неожиданное заявление

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Николай Тищенко ушел из Ревизора: заявление и причина ухода Тищенко
Николай Тищенко / Instagram / @nikolaytyshchenko

Известный украинский ведущий и ресторатор Николай Тищенко заявил, что после двух лет работы в проекте "Ревизор" он решил не продлевать контракт.

Об этом ведущий сообщил на своей странице в Instagram.

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Николай Тищенко рассказал, что выполнил все поставленные перед собой задачи в этом шоу и очень благодарен за народное признание, однако отметил, что эти 2 года были непростыми.

Дорогие мои! Любимые украинцы! Я объехал с Ревизором десятки городов Украины! Рядом со мной была лучшая команда! Ревизор для меня был не просто проектом, я прожил два года в командировках в борьбе за качество и достойный сервис для украинцев! Я узнал сотни историй, пытался помочь, подсказать! Я видел с каким теплом встречают нашу команду в каждом городе простые жители! Часами мы не могли уехать, я хотел пообщаться с каждым из вас. Мне приятно, что люди прозвали меня народным Ревизором. Это были 2 непростых года! Я впервые работал не в уютной студии с личным ассистентом, мы делали по 3-4 локации в день, все вошло в эфир, все было честно и справедливо!
– сообщил ресторатор.

Также телеведущий похвастался своими достижениями, в частности премией "Телетриумф".

"16 лет телевизионной карьеры и именно с Ревизором меня удостоили такой награды! Срок моего контракта истек! Мы отсняли 2 сезона! Мы бьем рекорды всех просмотров в YouTube, собираем миллионы зрителей! Мы проверили те заведения, которые никогда раньше не пускали ни одного журналиста... К сожалению, я принял решение не продлевать контракт", – написал в заявлении Тищенко.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 канал
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