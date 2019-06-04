Николас Кейдж официально развелся с "четырехдневной" женой – СМИ

Голливудский актер Николас Кейдж поставил окончательную точку в отношениях с 23-летней визажисткой Эрикой Койке. Их брак продлился всего 4 дня, после которого знаменитый американец подал документы на развод.

Как сообщает издание People, оскароносный актер Николас Кейдж официально разведен. Об этом журналисты узнали из онлайн-отчетов одного из судов штата Невады. Согласно документам, рассмотрение дела состоялось в пятницу, 31 мая, в округе Кларк.

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Никаких спорных вопросов в суде не возникало, ведь брак Николаса Кейджа и Эрики Койке длился всего 4 дня. Актер убеждал в заявлении, что решение о женитьбе было спонтанным и необдуманным, а на время заключения брака он находился под действием алкоголя. Затем служитель Фемиды удовлетворительным иск голливудской знаменитости. Пока неизвестно, получила ли Эрика Койке желаемую денежную компенсацию при разводе.

Что известно о личной жизни Николаса Кейджа?

Впервые Николас Кейдж пошел к алтарю с Патрицией Аркетт. Случилось это в 1995 году. Однако прошло 6 лет и пара объявила, что расстается.



Такой опыт отнюдь не повлиял на голливудского ловеласа, поэтому впоследствии он во второй раз женился. Избранницей Николаса Кейджа стала Лиза Мария – дочь легендарного певца Элвиса Пресли. Супруги развелись в 2004 году. С тех пор актер имел длительный роман с официанткой Элис Ким. Девушка не стала его официальной женой даже после рождения сына Кал-Эла Каппола.



Следующей красавицей в жизни 55-летнего Николаса Кейджа была визажистка Эрика Койке. По словам инсайдеров, пара закрутила роман во время поездки в Пуэрто-Рико, в апреле 2018 года. Впервые на публике они засветились через год в мае. После свадьбы Николас Кейдж признался. что Койке одновременно встречалась еще с одним мужчиной и хитростью заключила с ним брак в Лас-Вегасе. Сама Эрика эти заявления опровергает, а очевидцы их спонтанной свадьбы рассказывали, что американка даже отговаривала Николаса идти к алтарю. После разговоров о разводе она захотела получить компенсацию от экс-возлюбленного, ведь даже 4-дневный брак не освобождает его от раздела имущества.