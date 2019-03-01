"Никто тебе не поможет": на певицу Злату Огневич совершили нападение возле дома – видео

На украинскую певицу Злату Огневич напал неизвестный мужчина возле ее дома в Киеве. Преследователь угрожал артистке "не отстать от нее никогда в жизни".

Про інцидент Злата розповіла на своїй сторінці в Instagram-Stories. Вона наголосила, що не знає, як себе захистити і що робити далі, оскільки переслідувач знає її адресу.

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В коротких роликах певица рассказала, что на нее напал мужчина возле ее дома. По словам звезды, она ждала и боялась этого, ведь вероятно длительное время получала угрозы от преследователя.

Огневич добавила, что ее спас водитель, который находился рядом. Нападение произошло в четверг, 28 февраля вечером, когда Злата возвращалась с концерта.

Злата Огневич рассказала о нападении на нее: смотрите видео

Кроме того, артистка Огневич опубликовала ролик, на котором запечатлен, по ее словам, преследователь. В видео он говорит, что "никогда не отстанет от певицы и никто ей не поможет".

Смотрите видео с вероятным нападавшим на Злату Огневич: