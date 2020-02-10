Номинантки на "Лучшую женскую роль" ошеломили выходом на красной дорожке Оскара-2020

Едва ли не самое большое внимание сегодня, в день проведения Оскара-2020, будет приковано к номинанткам на одну из главных категорий – "Лучшую женскую роль". Так, пока церемония награждения еще не началась, предлагаем вам оценить образы номинанток, которые уже засветились на красной дорожке.

Несмотря на актерское мастерство, на церемонии награждения Оскар-2020 фанаты звезд, папарацци и гости следят за красной дорожкой. Тем более, если на легендарный ковер ступают номинантки на "Лучшую женскую роль".

Смотрите здесь: Церемония награждения премии Оскар-2020: онлайн-трансляция

В этом году претендентками на Оскар-2020 являются Рене Зеллвегер, Сирша Ронан, Скарлет Йоханссон, Синтия Эриво и Шарлиз Терон.

Сирша Ронан, которая сыграла главную роль в фильме "Маленькие женщины", выбрала контрастный образ от Valentino.



Сирша Ронан

Рене Зеллвегер, звезда фильма "Джуди", предпочла блестящее платье на один рукав от Armani Prive.



Рене Зеллвегер

Еще одна их конкурентка Синтия Эриво, сыгравшая в "Гарриет", поразила пышным нарядом от Versace.



Синтия Эриво

Шарлиз Терон, представительница фильма "Сенсация", пришла бороться за статуэтку Оскар-2020 в черном платье со шлейфом от Christian Dior.



Шарлиз Терон

Замыкать пятерку выпало Скарлет Йоханссон, которая разводилась с мужем в фильме "Брачная история". Она надела платье от Oscar de la Renta.



Скарлет Йоханссон

Все фото: Getty Images