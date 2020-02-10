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Номинантки на "Лучшую женскую роль" ошеломили выходом на красной дорожке Оскара-2020

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Номинантки на "Лучшую женскую роль" на Оскаре-2020 / Коллаж: LifeStyle 24

Едва ли не самое большое внимание сегодня, в день проведения Оскара-2020, будет приковано к номинанткам на одну из главных категорий – "Лучшую женскую роль". Так, пока церемония награждения еще не началась, предлагаем вам оценить образы номинанток, которые уже засветились на красной дорожке.

Несмотря на актерское мастерство, на церемонии награждения Оскар-2020 фанаты звезд, папарацци и гости следят за красной дорожкой. Тем более, если на легендарный ковер ступают номинантки на "Лучшую женскую роль".

Смотрите здесь: Церемония награждения премии Оскар-2020: онлайн-трансляция

В этом году претендентками на Оскар-2020 являются Рене Зеллвегер, Сирша Ронан, Скарлет Йоханссон, Синтия Эриво и Шарлиз Терон.

Сирша Ронан, которая сыграла главную роль в фильме "Маленькие женщины", выбрала контрастный образ от Valentino.

Сірша Ронан Оскар-2020
Сирша Ронан

Рене Зеллвегер, звезда фильма "Джуди", предпочла блестящее платье на один рукав от Armani Prive.

Оскар-2020
Рене Зеллвегер 

Еще одна их конкурентка Синтия Эриво, сыгравшая в "Гарриет", поразила пышным нарядом от Versace.

Оскар-2020
Синтия Эриво

Шарлиз Терон, представительница фильма "Сенсация", пришла бороться за статуэтку Оскар-2020 в черном платье со шлейфом от Christian Dior.

Оскар-2020
Шарлиз Терон 

Замыкать пятерку выпало Скарлет Йоханссон, которая разводилась с мужем в фильме "Брачная история". Она надела платье от Oscar de la Renta.

Оскар 2020
Скарлет Йоханссон

Все фото: Getty Images

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости LifeStyle Оскар 2020 LifeStyle Скарлетт Йоханссон Шарлиз Терон Стиль и мода
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