Номинанты премии Оскар-2019 собрались на совместной фотосессии: эффектные кадры

Голливудские актеры в ожидании главного кинособытия – вручения престижной награды Оскар-2019. Но пока организаторы завершают последние приготовления к грандиозному шоу, Киноакадемия собрала всех претендентов на главную статуэтку в стильной фотосессии.

Ежегодно Американская академия киноискусства устраивает незабываемое шоу – Оскар. По традиции, главные статуэтки будут вручать в Лос-Анджелесе. 91-я церемония награждения начнется 25 февраля в 3:00 (по киевскому времени). Но пока весь Голливуд готовится к светскому событию, представители Киноакадемии устроили стильную фотосессию.

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Перед камерой появились все звезды, имена которых есть в списке номинантов Оскар-2019. Но если в прошлый раз знаменитости красовались на одной общей фотографии, то на этот раз организаторы съемки разделили голливудских знаменитостей по номинациям.

Эти кинематографисты взволновали нас, вдохновили нас и заставили смеяться благодаря их работе в прошлом году. 91-й Оскар о них,

– написали авторы фотопроекта.



Стильная фотосессия номинантов на премию​ Оскар-2019 / Instagram / @theacademy