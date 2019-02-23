Номинанты премии Оскар-2019 собрались на совместной фотосессии: эффектные кадры

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Оскар-2019: совместная фотосессия номинантов премии
Оскар-2019: совместная фотосессия номинантов премии / Instagram / @theacademy

Голливудские актеры в ожидании главного кинособытия – вручения престижной награды Оскар-2019. Но пока организаторы завершают последние приготовления к грандиозному шоу, Киноакадемия собрала всех претендентов на главную статуэтку в стильной фотосессии.

Ежегодно Американская академия киноискусства устраивает незабываемое шоу – Оскар. По традиции, главные статуэтки будут вручать в Лос-Анджелесе. 91-я церемония награждения начнется 25 февраля в 3:00 (по киевскому времени). Но пока весь Голливуд готовится к светскому событию, представители Киноакадемии устроили стильную фотосессию.

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Перед камерой появились все звезды, имена которых есть в списке номинантов Оскар-2019. Но если в прошлый раз знаменитости красовались на одной общей фотографии, то на этот раз организаторы съемки разделили голливудских знаменитостей по номинациям.

Эти кинематографисты взволновали нас, вдохновили нас и заставили смеяться благодаря их работе в прошлом году. 91-й Оскар о них,
– написали авторы фотопроекта.


Стильная фотосессия номинантов на премию​ Оскар-2019 / Instagram / @theacademy

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Теги: LifeStyle Голливуд Оскар-2019
Источник: LifeStyle 24
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