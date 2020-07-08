Украинский кинематограф развивается стремительными темпами. Сейчас немало лент претендуют на финансирование государства, а режиссеры выстроились в очередь, чтобы представить свои работы. Среди будущих новинок – фильм "Обезьяна" от Влада Робского.

Что известно о сюжете комедии "Обезьяна"

Уже 9 июля экспертная комиссия Госкино проведет конкурс среди украинских кинопроизводителей и определит лучшего претендента, по сценарию которого будет снят полнометражный фильм. Почему комедия "Обезьяна" может покорить зрителей в прокате – узнавал 24 канал.

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В эксклюзивном комментарии режиссер Влад Робский рассказал о концепции ленты и раскрыл несколько деталей сюжета. Так, комедия расскажет о животном, которое способно объединить двух разных людей – моряка Николая с запада и смотрителя Ипполита с охваченного войной востока страны.

По сюжету, моряк Николай вышел на прогулку по Киеву со своей девушкой Лилией. Во время отдыха пара сталкивается с человеком, который предлагает им сфотографироваться с обезьяной. Из-за грубости животное кусает главного героя, с чего и начинаются его приключения.

Лекарств никаких нет, поэтому единственное, что остается Николаю – понаблюдать за поведением обезьяны, чтобы убедиться, что у нее нет бешенства, и поговорить с владельцем животного. Оказавшись наедине, двое, казалось бы, непримиримых героев очень скоро находят общий язык, а Николай даже трансформируется из грубияна в чувствительного, способного на подвиги мужчину. Поэтому, кроме вопроса чуткого отношения к животным, фильм "Обезьяна" нарушит проблему взаимопонимания между людьми.

"Обезьяна" – это лирическая комедия на основе реальных событий с элементами даже абсурда. Подобные ситуации произошли с моими знакомыми в разных местах, поэтому версия сценария для будущего фильма сложилась, когда я соединил их, – рассказал Влад Робский.

Почему героиней фильма стала именно обезьяна

Режиссер признался, что хочет пригласить на съемки фильма самку орангутанга или шимпанзе. Животное будет актуализировать вопрос правильного обращения с домашними любимцами и живыми существами в целом. Кроме этого, фильм "Обезьяна" поставит вопрос контрабанды экзотических животных, которая является значительной проблемой в Украине.

"Почему обезьяна? Я проводил собственное исследование и делал запрос в зоологов, которые констатируют, что экзотические животные в Украине проживают в разных условиях. И там, где нет личностного подхода к животному, это не очень хорошо для него", – отметил Влад Робский.

Новый украинский фильм "Обезьяна" / Фото IOD Media

Во время съемок режиссер уверяет, что у обезьяны не будет эмоционального стресса. Для этого Влад Робский уже провел консультационные беседы и привлек к съемкам владельца животного, который сыграет Ипполита и всегда будет рядом с животным. Также для отдельных сцен создадут муляж, а все съемки будут проводиться в форме игры, поэтому обезьяна не будет испытывать никакого дискомфорта.

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Когда ждать премьеру фильма "Обезьяна"

По словам режиссера, до конца 2020 года обезьяне позволят привыкнуть ко второму актеру, который сыграет Николая в ленте. Таким образом животное не будет пугаться его в кадре и не будет испытывать стресс от этого. Также Влад Робский планирует взять время, чтобы завершить сценарий ленты. Премьера комедии "Обезьяна" запланирована на 2022 год.

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