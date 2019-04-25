Новая часть бондианы: кто станет девушкой Бонда и кого сыграет Рами Малек

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Известен актерский состав "Бонд 25"
Известен актерский состав "Бонд 25" / Коллаж LifeStyle 24

Стал известен актерский состав фильма о Джеймсе Бонде, рабочее название которого "Бонд 25". Да, в новой части главного героя сыграет Дэниэл Крейг, а его возлюбленной станет французская актриса Леа Сейду – первая "девушка Бонда", которая снимется в "бондиане" во второй раз.

Об этом сообщил режиссер картины Кери Фукунага, пишет издание AFP в Twitter.

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Кроме того, в фильме появится и Рами Малек, сыгравший легендарного Фредди Меркьюри в "Богемской рапсодии", также в картине сыграют такие актеры, как Рори Киннер, Рэйф Файнс, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Джеффри Райт и другие.

Обещаю, что позабочусь о том, чтобы мистеру Бонду было нелегко – у него не будет спокойной прогулки,
прокомментировал роль Малек.

акторський склад
Актерский состав будущего фильма "Бонд 25"

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Теги: Новости LifeStyle Голливуд Кино LifeStyle
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