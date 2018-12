Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов

2018 оказался очень плодотворным для музыкантов – новые альбомы, полные стадионы поклонников и, конечно же, слава и деньги! Но сегодня речь пойдет не об этом, а о музыке, за которую действительно нужно быть благодарным в этом году, а не потому что ягодицы какой-то исполнительницы намного убедительнее, чем ее голос.

Среди всего музыкального многообразия LifeStyle 24 выбрал 10 альбомов от мировых музыкантов, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте громче и наслаждайтесь! Не только же рождественские подборки слушать :)

Twenty One Pilots – Trench

"Trench" – это пятый альбом Twenty One Pilots. Музыканты в течение нескольких месяцев выпускали клипы на новые треки, которые вместе образовали настоящий мини-фильм.

Музыканты славятся страстью ко всевозможным шифрам и тайнам. Поэтому в новеньких клипах разгуляться действительно есть где!

Центральным образом композиций является вымышленный город, которым управляют девять епископов, а самый главный среди них – Нико. Рассказ в композициях ведется от группы повстанцев, среди которых мы видим Тайлера Джозефа и Джоша Дана, которые готовят побег из города.

Twenty One Pilots – Jumpsuit (смотреть видео онлайн)

В заключительном клипе "Levitate" солист Twenty One Pilots Тайлер Джозеф проходит обряд инициации. Однако концовка клипа намекает, что это далеко не конец!

Кстати, сингл "Jumpsuit" побил рекорды в истории музыки: быстрее всех поднялся на вершину чарта Billboard за последние 10 лет.

Twenty One Pilots – Nico And The Niners (смотреть видео онлайн)

"Trench" – первый альбом 2015 года, тогда вышел прорывной релиз "Blurryface". Летом 2017 Twenty One Pilots взяли перерыв на год, чтобы отдохнуть и записать новый лонгплей. Услышать альбом украинцы смогут 30 января 2019 года, кстати, Киев станет первым европейским городом, который услышит "Trench" вживую.

Arms and Sleepers – Find the Right Place

Бостонский дуэт Arms and Sleepers в этом году порадовали шестым полноценным альбомом – "Find the Right Place". Музыканты уже традиционно дарят инструментальный релакс и атмосферный трип-хоп.

Нельзя не заметить разницу между новым альбомом и предыдущими работами. Похоже название альбома "Find the Right Place" (Найти верное/правильное место) в полной мере отражает его наполнение, так как можно говорить о том, что дуэт нашел свое новое и свежее звучание.

Arms and Sleepers – Find The Right Place (слушать альбом полностью)

Приглашенные вокалисты не дают заскучать, а авангардное звучание, которое порождено компьютером и человеком, просто не поддается описанию. Звучание альбома тягучее и теплое, словно августовский воздух. Потому если замерзли – включайте и согревайтесь!

Snow Patrol – Wildness

Snow Patrol после колоссального успеха исчез аж на 7 лет! Ирландские поп-рокеры столкнулись с кризисом, а их вокалист страдал от депрессии и наркотической зависимости. Это были непростые 7 лет молчания, но альбомом "Wildness" музыканты знаменовали преодоление этого периода. Музыканты не стали прятаться от собственных переживаний и проблем, а рассказали о них и своей борьбе. И это получило невероятное звучание!

В середине 2000-х Snow Patrol называли "новыми Coldplay". Два их альбома – "Final Straw" (2004) и "Eyes Open" (2006) были проданы многомиллионными тиражами, группа выпустила несколько международных хитов. Последующие альбомы имели более умеренный успех, а после выпуска в 2013-м сборника лучших синглов группа исчезла.

Snow Patrol – Heal Me (смотреть видео онлайн)

Причиной затишья была депрессия лидера Snow Patrol Гари Лайтбоди, вызванная алкоголем, кокаиновой зависимостью и неспособностью писать новые песни. Седьмой альбом группы "Wildness" посвящен преодолению этих трудностей: треклист этой пластинки красноречиво рассказывает о том, как Лайтбоди заново нашел себя.

Snow Patrol – Don't Give In (смотреть видео онлайн)

Слушая альбом, можно буквально физически ощутить, как себя чувствует Лайтбоди. Грусть в голосе – это то новое, что отличает этот альбом от всех предыдущих. И пускай даже группу обвиняют в том, что новых идей нет, а музыка "выгорела на солнце" – Snow Patrol никогда еще так не звучал. Неотесанная хрипота, обработанная в звуковом редакторе, акустическая гитара и бэкграунд борьбы с самим собой – вот что несет альбом и вот что делает его особенным.

Noize MC – Орфей & Эвридика (хип-хоп опера)

Noize MC в 2018 году презентовал нечто, что просто не вписывается в какие-либо рамки!

Хип-хоп опера от Noize MC содержит 30 треков! Из них несколько точно будут обречены на хитовый успех. На один из них – "Голос & Струны" – еще до релиза был снят клип. Каждая песня хип-хоп оперы – это неотъемлемый кусочек пазла в общей сюжетной линии, это нечто большее, чем просто песня со ссылкой на предыдущие композиции.

Noize MC — Голос & Cтруны (смотреть видео онлайн)

Noize определенно проделал фантастическую работу. Сначала он создал материал, отрепетировал, потом переосмыслил и записал в студии, куда пригласил множество гостей. Кроме сюжета и музыкальной составляющей, Noize написал текст не только к своим партиям, но и почти ко всем "гостевым", в том числе и женским.

Noize MC — Без нас (смотреть видео онлайн)

Кроме творческой составляющей, здесь очень важна работа менеджмента по внедрению материала в умы общественности. Как минимум, это хороший вариант для привлечения новых слушателей, в том числе и тех, кто далек от классического материала Noize MC.

The Carters (Jay Z & Beyoncе) – Everything is Love

Американский рэпер Jay Z и певица Веуопсе (которые также являются мужем и женой) объединились в дуэт The Carters и, фактически, без всяких предупреждений выпустили совместный альбом "Everything is Love".

Слухи об объединении Jay Z и Веуопсе ходили еще с 2016 года, но во время первой попытки поработать вместе музыканты взялись за запись сольных композиций. В этот же раз у них все получилось, и первый совместный альбом содержит 9 композиций, а также бонусную композицию "SALUD!"с участием хип-хоп трио Migos и Фаррелла Уильямса.

Композиции выполнены в лучших традициях предыдущих коллабораций пары – они идеально дополняют друг друга, а иногда и вовсе меняются местами: Веуоnсе упражняется в мастерстве речетатива, а Джей переходит на лирику – благодаря такому симбиозу работа ощущается цельной.

The Carters – APES**T (смотреть видео онлайн)

Альбом стал своеобразной исповедью двух артистов. Джей успел раскритиковать "Грэмми" (посылая премию куда подальше, так как из 8 номинаций он не выиграл ни одной), упомянул также и Super Bowl: "Я отказался от Super Bowl. Я нужен им, а они мне нет". Можно считать это подтверждением того, что Джей все же отказался от выступления на февральском шоу. А вот Веуоnсе послала ко всем чертям сервис Spotify, на котором ее последний лонгплей так и не появился из-за конфликта с правилами сервиса.

Не обошлось и без откровений относительно супружеской жизни: "Мы расстались, а потом снова сошлись. Мы пришли и завоевали. Теперь мы счастливы в любви". Кажется, супругов не остановить, и они высказались обо всем, о чем молчали раньше.

Вместе с лонгплеем вышел клип на трек "APES**T". Даже если вы не фанат Веуоnсе, то посмотрите его хотя бы потому, что съемки происходили в Лувре! Кто еще из артистов может этим похвастаться? В клипе музыканты снова превзошли себя по части эстетики, харизмы и умения делать перформанс, от которого не оторваться.

Tom Odell – Jubilee Road

Британский певец Том Оделл выпустил свой долгожданный третий полноформатный альбом "Jubilee Road". В общем в первую за два года пластинку артиста вошло 11 треков.

Песни неисправимого романтика, истории о любви и чувственное их выполнения – именно то, что нужно для долгих и холодных вечеров. Особого внимания заслуживает композиция "Half As Good As You", исполненная вместе с немецкой певицей Элис Мертон. Именно ее вокал сделал ритмический акустический трек еще более экспрессивным, подчеркнув контраст женского и мужского голоса в контексте двух людей с разбитым сердцем, которые еще не смогли отойти от душевной травмы. Это жизнеутверждающий гимн для всех романтиков, который вселяет в сердца свет и тепло.

Tom Odell – Half As Good As You ft. Alice Merton (смотреть видео онлайн)

В поддержку нового альбома Tom Odell отправится в большой тур и посетит Украину. В Киеве концерт запланирован на 5 февраля 2019 года в Stereoplaza. Во Львове музыкант будет выступать на следующий день – 6 февраля в клубе Malevich.

Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino

Новый альбом Arctic Monkeys сразу после выхода был принят достаточно прохладно как слушателями, так и критиками, но последние, видимо, позже одумались. "Tranquility Base Hotel & Casino" можно найти практически в каждом втором списке с лучшими альбомами.

Свой последний альбом группа презентовала еще в 2013 году. В этот период участники коллектива попробовали силы в других проектах (например, Алекс Тернер принял участие в дуэте "The Last Shadow Puppets", а Мэтт Хелдерс начал сотрудничать с Игги Попом).

Вообще, новый альбом должен был быть сольной работой Алекса Тернера, но музыканты из группы как-то уговорили его на совместную работу, чтобы альбом вышел под именем Arctic Monkeys.

Arctic Monkeys – Tranquility Base Hotel & Casino (смотреть видео онлайн)

В общем, если вы продолжаете ожидать повторения прыти "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" (12 лет!) или скучаете по скоростным рифам вроде "Brainstorm" от Arctic Monkeys – то "Tranquility Base Hotel & Casino" очевидно не вызовет у вас ничего, кроме тоскливого зевка. Если же вы немного устали от громких самовосхвалений, готовы слушать и прислушиваться – то альбом может приятно удивить вас. Попробуйте и убедитесь сами.

Не хочется конечно заниматься предсказанием, но есть слухи, что распад Arctic Monkeys уже не за горами. Так что наслаждайтесь, пока такая возможность вообще есть!

MGMT – Little Dark Age

Новый альбом MGMT "Little Dark Age" продолжает странные, но привлекательные традиции группы. Через 5 лет бруклинский инди-поп-дуэт вернулся, чтобы снова сделать маленькую революцию.

MGMT – Little Dark Age (слушать альбом полностью)

У MGMT всегда была темная жилка, депрессивная и немного отчаянная. Она была едва заметной, читалась между строк. В новом альбоме она просматривается сильнее, достигая апогея в титульном "Little Dark Age". Если сравнивать новый альбом MGMT с предыдущими работами с точки зрения обычного зрителя, то это лучшее со времен "Time To Pretend".

30 Seconds to Mars – America

Новый альбом Thirty Seconds To Mars "AMERICA" слушатели ждали четыре с половиной года. И главный вопрос, который встал после его выхода – останутся ли 30STM рокерами?

В новых релизах вы практически не найдете гитарного звука, потому что музыканты все больше и больше движутся по направлению к электронной музыке, которая сегодня обрела бешеную популярность. В новых треках присутствует масса гитарных эффектов, и различных битов, которые отлично вписались бы и в хип-хоп, и поп-музыку.

Thirty Seconds To Mars – Rescue Me (смотреть видео онлайн)

Исключением, пожалуй, является инструментальный трек "Monolith", здесь гитарный звук перекликается со струнными. Не менее эпично слушается гимн "Great Wide Open", где важную роль играет рояль и гитарный дилей, а голос Джареда, обрамленный госпел-хором, звучит на потрясающем надрыве.

Thirty Seconds To Mars – Great Wide Open (смотреть видео онлайн)

И для тех, кому работа не зашла – сome on, сегодня уже давно ни альтернативный рок, ни рок-н-ролл не являются ведущими направлениями в музыке. Так что такая эволюция "Марсов" выглядит весьма уместно и безусловно принесет группе новых слушателей.

Пусть в новом году будет еще больше крутых и качественных релизов! А своими любимыми альбомами от иностранных музыкантов – делитесь в комментариях.