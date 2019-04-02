Новое дыхание для Кейт Миддлтон: редактор от Vogue кардинально меняет стиль герцогини

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Коллаж LifeStyle 24 / Getty Images

С приходом Меган Маркл в королевскую семью в сети начались дискуссии о том, стиль какой герцогини импонирует больше. Даже сами британцы разделились на два лагеря: кому по душе современность и американский шик Меган, другим – консервативность и сдержанность Кейт. Однако Миддлтон решила кардинально изменить свой имидж и поможет ей в этом Вирджиния Чедвик-Хили.

Вирджиния Чедвик-Хили – бывшая редактор британского глянцевого журнала Vogue. С ее помощью герцогиня Кембриджская начала одеваться ярче и интереснее. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В течение последних пяти лет стилистом Кейт Миддлтон была Наташа Арчер, однако девушка пошла в декрет. Поэтому жена принца Уильяма нашла нового стилиста Вирджинию, которая уже значительно омолодила герцогиню стильными сочетаниями в одежде.

Джинни (Вирджиния, – LifeStyle 24) – это новое секретное оружие Кейт. Она внесла некоторые изменения в гардероб герцогини для публичных выступлений и помогла ей найти совершенно новое чувство уверенности. Кэтрин поражена и очень благодарна за помощь,
– пишет Daily Mail.

Кейт Міддлтон
Кейт Миддлтон / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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