Новогоднюю елку в Киеве признали самой красивой в Европе

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Украинская елка – самое красивое рождественское дерево Европы
Украинская елка – самое красивое рождественское дерево Европы / Эспресо тв

Киевская елка возглавила рейтинг самых привлекательных праздничных деревьев. В список вошли 16 европейских городов.

Как сообщает сайт European Best Destinations, рейтинг составляли на основе отзывов туристов со всего мира, которые проголосовали за самые красивые рождественские деревья.

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Главная елка Украины, установленная на Софиевской площади, заняла первое место среди европейских рождественских елок.

В пятерку наилучших также вошли главные праздничные деревья Вильнюса, Рима, Праги и Страсбурга.

В Киеве праздничная ярмарка работает с 19 декабря 2018 до 13 января 2019 года. Новогодняя елка Киева:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Новости КИЕВА ПОДПИШИСЬ (@kiev_info24)

В Вильнюсе рождественская ярмарка открыта для туристов с 1 декабря 2018 по 7 января 2019 года. Новогодняя елка Вильнюса:

Рождественскую ярмарку в Риме можно посетить с 1 декабря 2018 до 6 января 2019 года. Новогодняя елка Рима:

Ялинка Рим

Рождественскую ярмарку в Праге можно посетить с 1 декабря 2018 по 6 января 2019 года. Новогодняя елка в Праге:

Праздничная ярмарка в Страсбурге продлится с 23 ноября до 30 декабря 2018 года. Рождественское дерево Страсбурга:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T‘es beau !!! #christmas #strasbourgmonamour #strasbourg #xmastree

Допис, поширений Chloé (@chloe.brck)

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Теги: LifeStyle Новости Киева Новости культуры Новогодние праздники Рождество рейтинги Традиции Путешествия Европа
Источник: Lifestyle
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