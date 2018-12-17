Новогоднюю елку в Киеве признали самой красивой в Европе
Киевская елка возглавила рейтинг самых привлекательных праздничных деревьев. В список вошли 16 европейских городов.
Как сообщает сайт European Best Destinations, рейтинг составляли на основе отзывов туристов со всего мира, которые проголосовали за самые красивые рождественские деревья.
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Главная елка Украины, установленная на Софиевской площади, заняла первое место среди европейских рождественских елок.
В пятерку наилучших также вошли главные праздничные деревья Вильнюса, Рима, Праги и Страсбурга.
В Киеве праздничная ярмарка работает с 19 декабря 2018 до 13 января 2019 года. Новогодняя елка Киева:
В Вильнюсе рождественская ярмарка открыта для туристов с 1 декабря 2018 по 7 января 2019 года. Новогодняя елка Вильнюса:
Рождественскую ярмарку в Риме можно посетить с 1 декабря 2018 до 6 января 2019 года. Новогодняя елка Рима:
Рождественскую ярмарку в Праге можно посетить с 1 декабря 2018 по 6 января 2019 года. Новогодняя елка в Праге:
Праздничная ярмарка в Страсбурге продлится с 23 ноября до 30 декабря 2018 года. Рождественское дерево Страсбурга:
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