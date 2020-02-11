Новорожденную дочь Милы Йовович госпитализировали: известна причина

Крошка Озиан появилась на свет 2 февраля, а уже успела оказаться на больничной койке. У девочки диагностировали тяжелый случай желтухи. Последнюю неделю многодетная мама провела в больнице вместе с дочерью.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович принадлежит к числу тех мамочек, которые не стали скрывать новорожденных детей от поклонников. На страницах новоиспеченной мамочки девочки Озиан появилось немало фотографий прямо из роддома. Однако крохе снова понадобилась помощь врачей.

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Как призналась звездная мамочка, в течение последней недели она снова вынуждена находиться в больнице, потому что Озиан заболела желтухой. У девочки диагностировали тяжелую форму болезни. По совету медиков, родители пытаются кормить девочку больше, чтобы ее хрупкий организм смог быстрее побороть недуг.

У Озиан тяжелый случай желтухи, поэтому нам пришлось лечь в клинику на целую неделю. Врачи рекомендовали ей усиленное питание. Но она так быстро засыпает во время грудного кормления, что нам приходится докармливать ее сцеженным молоком из бутылочки,

– написала Мила Йовович.

Звезда поспешила успокоить, что семья уже ждет результаты всех необходимых анализов и обследований. Однако, как любящая мамочка трех девочек, актриса призналась, что ее сердце просто разрывается от волнения и сочувствия к Озиан. Однако не падать духом Миле Йовович помогает ее семья. По фото видно, что средняя дочь Дашиэл заботится о новорожденной сестре и помогает маме справиться со всеми трудностями.

Напомним, Мила Йовович родила третьего ребенка 2 февраля. О радостном событии в семье актрисы рассказала старшая дочь Милы и ее мужа Пола Андерсона – Эвер Габо. Впоследствии сама знаменитость поделилась с миром снимками с новорожденной дочкой.

Фотографии актриса сделала в первый час жизни Озиан, а на кадрах можно увидеть, как малышку держат на руках ее звездные родители и сестрички. Звезда заверила, что чрезвычайно счастлива наблюдать за тем, как растет их семья.