"Трансформеры 7": известна дата выхода киноленты

В Голливуде готовятся к выпуску нового фильма, который имеет все шансы сорвать немалые суммы в прокате. Речь идет о 7 части знаменитой франшизы "Трансформеры". Сейчас авторы проекта обнародовали новую дату выхода фильма.

По данным The Hollywood Reporter, компания Paramount Pictures планирует презентовать новых "Трансформеров" 24 июня 2022 года. Пока у фильма нет официального названия, а премьера оставляет в секрете десятки вопросов.

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В частности, представители проекта пока не разглашают сюжет новинки кино. Все, что журналистам удалось узнать – это имена авторов сценария. Ими стали Джоби Гарольд и Джеймс Вандербильт.

Что известно о кинолентах "Трансформеры"?

Впервые о фильме "Трансформеры" заговорили в 2007 году. Тогда состоялась громкая премьера киноленты, которая покорила весь мир. А вот следующие 4 киноленты не имели успеха в прокате, потому Paramount Pictures уволили режиссера Майкла Бэя.

В 2018 году на экраны вышла последняя часть франшизы с названием "Бамблби". Экранизировать историю доброго трансформера взялся Трэвис Найт. Главной героиней ленты стала 18-летняя девушка, которая мечтает о собственном авто и радуется старому Volkswagen. И девушка не знает, что это повстанец-автобот с поврежденными голосом и памятью, поведением щенка и большой миссией по спасению своего племени Бамблби.

Кинолента спасла франшизу, ведь Трэвис Найт не делал акцент на бездумную бойню, а показал связь хрупкой девушки с огромным металлическим чужепланетным существом.



"Трансформеры 6" / Планета Кино

Пока неизвестно, какую историю положат в основу сюжета новых "Трансформеров". Вероятно, работу над созданием фильма начнут после завершения карантина.