Новые украинские мультфильмы, которые подойдут для уютного вечера с детьми

Украинская киноиндустрия уже успела о себе заявить за границей. Однако не только драматические фильмы покоряют зрителей, но и мультфильмы.

За последние 6 лет анимационные ленты стали популярными среди отечественных кинопроизводителей. Следовательно, журналисты LifeStyle 24 решили создать подбурку украинских мультфильмов, которые непременно понравятся маленьким зрителям! Поэтому усаживайтесь удобно и выбирайте одну из работ отечественных режиссеров.

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"Викрадена принцеса" (2018)

3D-анимационный фильм, который, без преувеличения, всколыхнул весь мир. "Викрадена принцеса" стал первым украинским мультфильмом, который вышел в прокат в Китае, а всего посетил более 50 стран. В общем о любви Руслана и Людмилы в кинотеатрах мира посмотрели более 2 миллионов зрителей. Теперь же он доступен на цифровых платформах.

В "Викраденій принцесі" рассказывается о том, что любовь сильнее магии. Как и во всех сказочных историях, в этом мультфильме идет борьба между добром и злом. Обычный парень Руслан случайно знакомится с Людмилой. О том, что она дочь киевского князя, он не знает. Злой колдун похищает принцессу, а Руслан берется ее спасать.

Смотрите трейлер к мультфильму "Викрадена принцеса": видео

"Микита Кожум'яка" (2016)

Мультфильм вышел в прокат еще в 2016 году, поэтому теперь, после показов в кинотеатрах, авторы его выложили в свободный доступ на ютубе. Почему на этот мультфильм стоит обратить внимание? Именно "Микита Кожум'яка" завоевал национальную премию "Золота дзиґа" в 2017 году, как лучший анимационный фильм.

По сюжету, сын известного героя Кирилла Кожемяки должен спасти мир от злого змея. Но, в отличие от своего отца, у Никиты нет суперсилы. В волшебном мире 12-летний парень пройдет множество испытаний, встретит настоящих друзей и попадет в немало забавных и захватывающих приключений, от которых будет невозможно удержать смех.

Смотрите трейлер к мультфильму "Микита Кожум'яка": видео

"Козаки" (2016, 2018)

Всем известны мультфильмы о казаках, которые мы с удовольствием смотрели в детские годы. Но прошли десятки лет, как в Украине решили снять мультфильмы о новых приключениях любимых героев. "Козаки: Футбол" и "Козаки: Навколо світу" вышли на экраны в 2016 и 2018 годах.

Интересно, что персонажи анимационной ленты остались такими же, как и были в 70-ых, а вот приключения их стали более современными. По сюжету, Тур, Грай и Око, увлекшись футболом, объездили весь мир и даже побывали в Голливуде, где получили Оскар! Увлекательные приключения казаков нарисовал их первый создатель – художник-иллюстратор Эдуард Кирич.

Смотрите новый эпизод мультфильма "Козаки": видео

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"Клара та чарівний дракон" (2019)

Захватывающие приключения можно увидеть и в анимационном фильме Александра Клименко "Клара і чарівний дракон". По сюжету, главная героиня живет в сказочном мире, где обитают гномы и маги. Однажды там появляется волшебный дракон, которого похищают злые силы. Клара и ее друзья решаются вступить в борьбу и освободить дракона.

Смотрите трейлер к мультфильму "Клара і чарівний дракон": видео

"Пригоди Котигорошка та його друзів" (2014)

4-серийный мультфильм рассказывает о славном герое украинских сказок Котигорошко. Со своими верными собратьями он путешествует по миру и попадает в забавные истории. Зрителей ждут много авантюр от главных героев, встречи с колоритными персонажами и злодеями, среди которых – леший, малыш-великан и другие герои сказок.

Смотрите анонс к мультфильму "Пригоди Котигорошка та його друзів": видео

Смотрите сюжет 24 канала об украинских мультфильмах: видео