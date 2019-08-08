Новый Брендан: звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон закрутила очередной роман

Знаменитая британская актриса Эмма Уотсон в последние годы ведет довольно активную личную жизнь. Лишь недавно она рассталась с бизнесменом Бренданом Уолласом, как уже сейчас закрутила новый роман.

Ее новым избранником стал тезка ее экс-бойфренда – 39-летний гейм-программист Брендан Ирибе. Журналисты издания The Daily Mail заметили пару в одном ресторане, но те пытались делать вид, что они не вместе. Первой из итальянского ресторана в Санта-Монике вышла Эмма, а после нее ушел соучредитель компании Oculus VR с пакетом еды в руке.

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Эмма Уотсон и Брендан Ирибе / The Daily Mail

Что интересно, новые отношения "Гермионы" подтвердил инсайдер издания, который находится в близком окружении звезды. "Они встречаются уже некоторое время. Интересно, что предыдущего бойфренда Эммы тоже звали Брендан", – отметил инсайдер. Добавим, что в октябре 2018 года она еще встречалась с Бренданом Уоллесом.

Для тайного свидания 29-летняя Эмма Уотсон надела трендовый look – леопардовый низ в форме макси-юбки и черный верх – в виде водолазки и пальто. Брендан в свою очередь был одет в простой casual-образ: черные брюки, синие кеды, белая футболка и голубая рубашка поверх нее. Мужчина на фотографиях выглядел очень довольным, в то время как актриса сдерживала едва заметное волнение.



Эмма Уотсон в Лос-Анджелесе​/ The Daily Mail



Брендан Ирибе ​ / The Daily Mail