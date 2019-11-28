Новый член семьи в первую годовщину свадьбы: подарок Приянки Чопры для мужа

Индийская модель умеет удивлять мужа неожиданными сюрпризами. На этот раз по случаю годовщины их брака она подарила любимому собачку. Домашний любимец разбудил хозяина прямо в постели.

Памятное утро ждало американского певца и актера Ника Джонаса в его доме в Лос-Анджелосе. Молодая жена, обладательница титула "Мисс мира 2000", поздравила любимого с юбилеем брака раньше определенной даты.

Читайте ткож: Джастин Бибер намекнул на пополнение в семье

В постели артиста на рассвете появился щенок, которого пара уже успела назвать Джино. Проснуться Нику Джонасу пришлось из-за "объятий" и ласки животного. Чтобы добавить появлению нового любимца еще большей праздничности, модель завязала на шее у Джино белый бантик. Видео со знакового утра опубликовал на своей странице в инстаграме исполнитель. С кадров становится понятно, что этот подарок стал полной неожиданностью.

При появилась дома с лучшим сюрпризом утром. Приветствуйте, пожалуйста, нашего нового питомца Джино. Я не прекратил улыбаться, потому что проснулся сегодня утром и наконец теперь понял, что происходит,

– выразил свой восторг Ник.

Звездные супруги сразу создали страницу в инстаграме для Джино, где уже появилось немало фото собачки вместе со своими хозяевами. Только за сутки на собачку подписалось более 250 тысяч пользователей.

Очевидно, пара обожает животных. Ведь еще до свадьбы в доме Приянки и Ника появилась первая собака Диана. С ней супруги посещает публичные мероприятия и проводят свой досуг.

Что известно об отношениях Ника Джонаса и Приянки Чопры?

Через два месяца после первого публичного выхода пара объявила о помолвке. Они познакомились на вечеринке Vanity Fair после церемонии Оскар. Когда Ник Джонас впервые увидел Приянку он воскликнул: "Где ты была всю мою жизнь?" Им удалось пообщаться только 5 минут, потом они виделись на различных публичных мероприятиях. Дружественный флирт со временем перерос в нечто большее.

Предложение Ник Джонас сделал во время совместного отпуска по случаю дня рождения любимой на острове Крит.

Я опустился на одно колено и сказал: "Ты сделаешь меня самым счастливым человеком, если согласишься выйти за меня". Далее продолжалось 45 секунд молчания, и я решил действовать. "Если у тебя нет возражений, я надену кольцо на твой палец прямо сейчас",

– рассказывал ранее певец.

1 декабря 2018 года состоялась пышная свадьба звездной пары. Роскошная церемония прошла в Мумбаи и была похожа на сцены из болливудских фильмов. Приянка надела свадебное платье, украшенное перламутровыми блестками, хрустальным бисером и кристаллами Swarovski. Работа над нарядом заняла в целом 1826 часов.