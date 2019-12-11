Где отпраздновать Новый год-2020 в Карпатах: 5 зимних курортов

До Нового года остается чуть больше трех недель. Как раз пришло время подумать о том, где и как отпраздновать грядущую новогоднюю ночь. Тем более, если вы "смотрите" в сторону Карпат. Ведь с бронированием жилья и развлечений в горной местности стоит поспешить.

Снег на склонах гор, выстроенные вдоль пути елки и сосны, извилистые дороги и лыжные трассы, деревянные домики с каминами, горячие ванны и вкусные напитки... Пожалуй, это один из лучших сценариев встречи праздников. Поэтому вашему вниманию – пятерка самых популярных горнолыжных и развлекательных курортов для фееричного проведения Нового года-2020 от LifeStyle24.

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Новый Год в Карпатах

1. "Драгобрат" (Закарпатье)

Самый высокогорный лыжный курорт (1700 метров над уровнем моря), который расположен близ села Ясиня (Закарпатье), готов встречать гостей хоть сегодня. Ведь снег на склонах гор там выпал еще несколько дней назад. Если осадки сохранятся и температура будет опускаться ниже нуля, то кататься на лыжах и санках на "Драгобрате" можно будет и во время Нового года-2020. Для любителей активного отдыха горнолыжный комплекс предлагает два десятка лыжных трасс разного уровня сложности. Большинство из них сосредоточены вблизи горы Стог. На их начало вас доставят канатно-кресельные и бугельные подъемники (безлимит на день стоит 800 гривен, одноразовый подъем на кресельном "Leither" – 80).



"Драгобрат" – самый высокогорный курорт в Карпатах / Dragobrat. сом

Как доехать: кроме того, что этот курорт расположен в вышине гор, к нему еще и непросто добраться. Ориентир – село Ясиня (Раховский район, Закарпатская область). Это ориентировочно 260 километров от Львова и почти 120 километров от Ивано-Франковска. В частности, от центрального вокзала последнего города туда курсируют рейсовые автобусы. Когда доедете до поселка, оттуда можете заказать такси-внедорожник (120-150 гривен с человека). Поездка на отдельной машине обойдется вам в 500 гривен. Если же вы предварительно забронировали на "Драгобрате" отель, тогда трансфер до курортного городка вам предоставят.

Где жить: этот комплекс усеян сетью отелей и частных усадеб. Стоимость ночи в номерах эконом-класса стартует от 300 гривен (без питания) до 700 гривен ("люкс" и двухразовое питание) с человека. В период новогодних праздников вам придется выложить из кошелька 500-1500 гривен за суточное проживание. В основном в такую стоимость входит не только комната, кухня и душевая, а еще завтрак и ужин.

Больше информации – здесь: http://www.drago-brat.com/uk/golovna/

2. "Захар Беркут" (Львовская область)

От поселка Славское до курорта ехать 6 километров, расстояние от Львова составляет почти 130 километров, а если вы путешествуете из Киева, то будьте готовы преодолеть около семисот километров. Однако чего не сделаешь ради зимней сказки Нового года-2020! На "Захар Беркут" один кресельный подъемник, три бугельных и мультилифт для детей и начинающих. Абонемент во время праздничных дней здесь будет стоить 700 гривен, разовый подъем без снаряжения – 150 гривен. Желающие покататься на лыжах и сноубордах могут не на шутку разгуляться 9 километрами трасс. К слову, в этом году комплекс хочет ввести пилотный проект – скибус (автобус для лыжников), который будет подвозить туристов из отелей Славского и оставлять их возле подъемников.



На "Захар Беркут" – 9 тысяч метров трассы для лыжников / Zaharberkut.ua

Тем, кто предпочитает прогулки, стоит пройтись между уютными деревянными домиками курортного края, покататься верхом или попробовать порелаксировать в горячих чанах или сходить в сауну (стоимость в пределах курорта "Захар Беркут" – 300 и 250 гривен соответственно). Не забудьте также о несколько местных ресторанов, где вам предложат блюда и напитки карпатской кухни.



Услуги SPA – одно из релаксных предложений горнолыжного комплекса / Zaharberkut.ua

Услуги SPA – одно из релаксных предложений горнолыжного комплекса / Zaharberkut.ua

Как доехать: сюда нетрудно добраться на поезде или на собственном транспорте. Если едете на машине, от центра Львова направляйтесь к международной трассе Киев-Чоп. Между поселками Сколе и Коростов поверните на поселок городского типа Славское, потом проедьте до "Захар Беркут". Поезда и электрички, которые направляются сюда, имеют направление "Ужгород". Сходить вам нужно на станции "Славское". Поэтому заказывайте такси или трансфер до туркомплекса.

Где жить: забронировать жилье туристы могут в гостиницах "Захар Беркут" и "Колыба высокий верх". Цены здесь стартуют от 1100 гривен за сутки с включенным завтраком. Новогодний заезд, продолжительностью в почти неделю (пиром и шоу-программой), обойдется вам минимум в 16 тысяч гривен за двоих. Куда ниже плата за жилье будет для тех, кто захочет проживать в частных усадьбах. Она начинается от 400-500 гривен в новогодний период.

Больше информации – здесь: https://zaharberkut.ua/

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3. "Буковель" (Ивано-Франковщина)

На днях на официальном сайте самого популярного горнолыжного курорта Украины подтвердили старт зимнего сезона катания, а вместе с ним – открытие некоторых ресторанов, которые будут работать на протяжении праздничных дней! Кажется, уровень атмосферности и диапазон развлечений на Буковеле, особенно в снежный период, доказывать не нужно. За количеством и распределением трасс и гостинично-ресторанным сервисом этот курорт уже годами на уровне с европейскими. Благодаря удачному расположению (на высоте 920 метров, недалеко от села Поляница) здесь построили 55 километров лыжных спусков различного уровня сложности, есть также ночные катания, школа для начинающих и детей. Стоимость дневного абонемента составляет больше тысячи гривен, смотровый подъем стоит 120 гривен, а во время сезона праздников (с 2 по 6 января) – 1455 гривен и 155 гривен соответственно.

После активного отдыха гости могут насладиться традиционными украинскими блюдами, отведать азиатскую кухню, насладиться пиццей и пастой, а также попробовать ребра и бургеры. В меню заведений, расположенных на территории "Буковеля", есть еще десерты, напитки.



На курорте "Буковель" можно кататься и на санках / Bukovel.com

Как доехать: горнолыжной курорт "Буковель" расположен в почти 250 километрах от Львова и 110 километров от Ивано-Франковска. Если вы путешествуете туда на собственном транспорте, тогда езжайте через Яремче и Татаров, а если со стороны Закарпатья, то поворачивайте на Мукачево и Рахов. Регулярные маршруты в туристическую зимнюю Мекку курсируют с железнодорожного вокзала Ивано-Франковска. В этом году горнолыжный комплекс позаботился и о румынских гостях: 27 декабря из Бухареста в комплекс отдыха будет лететь специальный авиарейс, цена билета в одну сторону – 2500 гривен.

Где жить: как вариант – снять номер в одном из более десятка отелей, расположенных недалеко от подъемников. Правда, только за сутки пребывания там во время новогодних праздников вам придется заплатить минимум 4000-5000 гривен за двоих. Поэтому едва ли не в полтора-два раза дешевле является вариант аренды коттеджа или комнаты в селах поблизости. Однако тогда вы будете добираться до горнолыжных спусков.



Коттеджи горнолыжного курорта вечером / Travel 365

Больше информации – здесь: https://bukovel.com/

4. "Мигово" (Черновицкая область)

Встречать Новый Год-2020 бюджетнее можно в буковинском "Мигово". Этот довольно молодой, однако уже популярный курорт разместился на склонах гор Стижок и Кичера. Так, количеством трасс и их длиной это место далеко не конкурирует с популярным "Буковелем" и даже Славским комплексом "Захар Беркут". Однако здесь есть три спуска, длиной в шестьсот и более тысячи метров, столько же бугельных подъемников. Интересной на "Мигово" является система оплаты за катание: посетитель может внести произвольную сумму на пластиковую карточку и использовать ее на момент катания до конца сезона. Это так называемый принцип "электронного кошелька".

После катания на трассах можете попробовать еще одно развлечение, присутствующую на "Мигово", – сноутюб (спуск на надувных "ватрушках" на специально подготовленной трассе). Она подойдет как для детей, так и для взрослых. Вам нравится более спокойный отдых? Тогда можно попробовать устроить самостоятельную экскурсию за пределами курорта, поиграть в бильярд или сходить в сауну.

Сноутюб – одно из развлечений на буковинском "Мигово" / Migovo.com.ua

Как доехать: если вы живете в Черновцах, то, наверное, знаете, что с центрального вокзала этого города к "Мигово" ежедневно курсируют рейсовые автобусы. Путешествуете сюда из других городов? Тогда один из самых выгодных способов добраться до буковинского курорта – взять билет на поезд до тех же Черновцов.

Где жить: вблизи "Мигово" (село Мигово, Вижницкий район) расположены с десяток отелей, частных пансионатов и хостелов, готовых пригласить посетителей на празднование Нового Года-2020. Цены в этот период здесь стартуют от 300 гривен, самый дорогой номер для двоих обойдется в чуть больше, чем 9 тысяч гривен.

Больше информации – здесь: http://migovo.com.ua/

Кстати, здесь вы можете узнать, сколько выходных будет на Новый год 2020

5. Яремче (Ивано-Франкивщина)

Этот курортный уголок Гуцульщины идеален для тех, кто стремится получить удовольствие от карпатской природы и местного колорита. Да, здесь нет горнолыжного курорта с различными видами трасс, однако предложенные туристам аттракции тоже конкурентоспособны. Чего только стоит рынок сувениров и продовольствия, где выставлены натуральные покрывала и вышитые вручную рубашки, домашняя брынза, вина и настойки. А неподалеку от него каскадами точеного горного камней течет водопад "Пробой", который бурлит своими водами и в снежную пору. После прогулки по городу заботливые хозяева виллы или коттеджа, в котором вы остановились, предложат вам попариться в чане или же согреют карпатским чаем. Поэтому за порцией релакса для новых свершений и вдохновения вам именно сюда.

Популярное место Яремчи – сувенирный рынок / Атлант Тур

Как доехать: проще всего добраться сюда из других областей по железной дороге или на автобусе. Сюда курсируют поезда и электрички из Львова, Ивано-Франковска, а также Киева, Полтавы и Харькова. Если же вы путешествуете на собственном транспорте, то доезжайте до Ивано-Франковска, поэтому поворачивайте на трассу Ивано-Франковск-Мукачево, которая пролегает через Яремче.

Где жить: Яремче также может похвастаться десятками отелей и частных усадеб. Номера и комнаты в них вы можете забронировать как в центре города, так и в ближних селах (Ворохта, Микуличин, Татаров, Яблуница, Ясиня). Цена проживания стартует от 800 гривен за сутки для двоих, самый дорогой номер обойдется паре в чуть более, чем 7 тысяч гривен.

Больше информации – здесь: http://www.yaremcha.com.ua/index1.html