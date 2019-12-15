Новый этап отношений: Бруклин Бекхэм познакомил девушку с семьей

Новоиспеченных влюбленных сына Дэвида и Виктории Бекхэмов и молодую актрису Николу Пельтц увидели вместе после просмотра пьесы "Thriller Live" в одном из лондонских театров. Однако пара решила превратить вечер из романтического в семейный, ведь компанию влюбленным составили дедушка и бабушка парня.

Роман старшего сына британского модельера с моделю Ханой Кросс закончился в начале осени этого года после восьми месяцев отношений. Однако Бруклин Бекхэм не долго страдал от расставания с бывшой девушкой и поспешил искать свою настоящую любовь. Он активно заводил романы с красавицами актрисами, которым так и не удалось покорить сердце избалованного парня.

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В последнее время компанию ему составляет дочь известного американского миллиардера Нельсона Пельтца 24-летняя Никола. Похоже девушка смогла заинтересовать молодого фотографа, который даже осмелился познакомить американскую актрису с бабушкой и дедушкой. Счастливых влюбленных заметили после спектакля в Лондоне, на котором также присутствовали младшие братья Бруклина Ромео и Круз.

Судя по всему, встреча прошла хорошо. Ведь влюбленные Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц не отходили друг от друга, постоянно обнимались и целовались, а родители Виктории Бекхэм остались в хорошем настроении.

Напомним, что впервые об отношениях 20-летнего Бруклина с Николой стало известно после вечеринки на Хэллоуин, на которой они появились вместе.