"Новый канал" требует исключить россиянку Екатерину Варнаву из санкционного списка Украины

Российская телезвезда Екатерина Варнава с 2017 года находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Украину из-за угрозы национальной безопасности. Сегодня, 26 февраля, "Новый канал", на котором комедийная артистка вела шоу "Кто сверху?", Решил подать в суд с требованием отменить решение.

О том, что "Новый канал" подал в суд на Службу безопасности Украины и Министерство культуры сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.

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Пресс-служба ОАСК сообщает, что украинский телеканал, который длительное время сотрудничал с российской звездой, хочет, чтобы ее исключили из списка потенциально опасных для национальной безопасности лиц. Более того, "Новый канал" требует признать противоправным внесение Екатерины Варнавы ы вышеуказанный список.

ОАСК открыл производство по делу, а рассмотрение и подготовительное заседание назначил на 24 марта 2020 года.

Напомним, с 2014 до 2017 года Екатерина Варнава была соведущей шоу "Кто сверху?", Которое неизменно выпускается на "Новом канале". Также известная телеведущая параллельно работала на российском телевидении на "Первом канале". Долгое время Варнава также является участницей российского шоу Comedy Woman, вместе с которым посещала Крым в 2016 году. После этого СБУ запретила Екатерине Варнаве въезд в Украину на 5 лет. Именно это стало причиной прекращения сотрудничества "Нового канала" и российской звезды.

Еще через два года Минкульт внес ее в список лиц, угрожающмх нацбезопасности Украины.

Екатерина Варнава и Сергей Притула на шоу "Кто сверху?" / Фото из открытых источников