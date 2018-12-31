Новый кинорекорды: фильмы Marvel стали самыми ожидаемыми лентами 2019 года

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Роберт Дауни-младший, фильм Marvel
Роберт Дауни-младший, фильм Marvel / Instagram/ @marvel

Киноленты компании Marvel Comics сразу же начали пользоваться популярностью, однако такие масштабы мирового восприятия авторы любимых героев сперва могли лишь мечтать. Самыми ожидаемыми фильмами 2019 года назвали именно фильмы, снятые по мотивам комиксов Marvel.

Список топ-10 самых ожидаемых фильмов согласно сайту Fandago опубликовало иностранное издание Variety. Как сообщается на странице, блокбастеры от компании Marvel Comics не оставят никаких шансов своим конкурентам. Первые строчки в рейтинге заняли фильмы снятые по мотивам Marvel.

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Первое место в списке самых ожидаемых фильмов занял "Мстители 4", после него также лидировали "Капитан Марвел", "Человек-паук: Возвращение домой" и анимационно-приключенческая картина от Marvel "История игрушек 4". Стоит добавить, что фильм "Капитан Марвел" также возглавил список самых ожидаемых фильмов про супергероев 2019 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marvel Entertainment (@marvel)

После первых ступенек, на которых триумфировали фильмы Marvel, разместились такие кинокартины: "Звездные войны: Эпизод IX", Стекло", "Король Лев", "Аладдин", "Dumbo" и "Джокер".

 
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: Lifestyle
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