Новый тренд – газетный принт: "ангелы" Victoria's Secret удивили своими выходами

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Эльза Хоск и Белла Хадид
Эльза Хоск и Белла Хадид / Коллаж: LifeStyle 24

Знаменитые модели и "ангелы" Victoria's Secret демонстрируют свои предпочтения, внося коррективы в тренды сезонов весна/лето 2019. Так, на днях Эльза Хоск и Белла Хадид вышли в брюках с неординарным принтом, чем взбудоражили своих поклонников. Неужели нам всем надо искать брюки с газетным узором?

Казалось бы, тренды 2019 года уже ничем не смогут удивить. В гардеробе каждой модницы появились леопардовые кофты, обувь из змеиной кожи и сумки с зебровым или коровьим принтами. Однако, как показывают "ангелы" бельевого бренда, для сезонов весна/лето обязательно надо найти что-то легкое, оригинальное и необычное. Так, Эльза Хоск и Белла Хадид уже приобрели обновки, которыми удивили фанатов.

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Каждая из моделей появились на различных мероприятиях в один и тот же день и в очень похожих образах. Эльза Хоск опубликовала снимок в образе стиля casual, а именно – спортивная кофта-oversize, трендовая сумка со змеиным принтом и босоножки на каблуках. Разбавить свой "лук" модель решила необычными брюками с газетным принтом.

Ельза Госк
Эльза Хоск выбирает газетный принт/ Instagram / @hoskelsa

Белла Хадид сделала такой же ход конем! Однако вместо "худи" она выбрала белую укороченную майку, а вместо босоножек – солдатские сапоги. Однако на ее ногах красовались похожие брюки с газетным шрифтом. Кажется, мы одни из первых узнали о новом тренде, который уже скоро появится в модных глянцах.

Белла Хадід
Белла Хадид продемонстрировала стильный выход / Getty Images 

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Теги: Стиль и мода LifeStyle Victoria's Secret Эльза Хоск Белла Хадид
Источник: LifeStyle 24
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