Новый тренд причесок: Кайли Дженнер очаровала стильным образом – фото

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Американская модель, которую признали самой молодой миллиардершей в мире, Кайли Дженнер в очередной раз продемонстрировала стильный образ, который впоследствии будут пытаться повторить миллионы поклонников девушки.

На фестивале Coachella в Калифорнии Дженнер заметили на выступлении рэпера Канье Уэста, который представил новую композицию Water в формате пасхальной службы. Новые снимки Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для выхода молодая мамочка и самая молодая миллиардерша надела длинное платье молочного цвета, которое подчеркнуло пышную фигуру звезды. Интересным акцентом в образе Кайли стала ее длинная коса с вплетенными украшениями – перламутровыми дисками и крестами.

"Благословенная Пасха", – подписала снимок Дженнер.

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Смотрите видео: как выглядит коса Кайли Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Кроме того, Кайли растрогала армию поклонников нежными снимками со своим возлюбленным рэпером Трэвисом Скоттом, с которым она воспитывает годовалую дочь Сторми.

Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

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Теги: LifeStyle Красота Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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