Новый тренд причесок: Кайли Дженнер очаровала стильным образом – фото
Американская модель, которую признали самой молодой миллиардершей в мире, Кайли Дженнер в очередной раз продемонстрировала стильный образ, который впоследствии будут пытаться повторить миллионы поклонников девушки.
На фестивале Coachella в Калифорнии Дженнер заметили на выступлении рэпера Канье Уэста, который представил новую композицию Water в формате пасхальной службы. Новые снимки Кайли опубликовала на своей странице в Instagram.
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Для выхода молодая мамочка и самая молодая миллиардерша надела длинное платье молочного цвета, которое подчеркнуло пышную фигуру звезды. Интересным акцентом в образе Кайли стала ее длинная коса с вплетенными украшениями – перламутровыми дисками и крестами.
"Благословенная Пасха", – подписала снимок Дженнер.
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner
Смотрите видео: как выглядит коса Кайли Дженнер
Кроме того, Кайли растрогала армию поклонников нежными снимками со своим возлюбленным рэпером Трэвисом Скоттом, с которым она воспитывает годовалую дочь Сторми.
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner