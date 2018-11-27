Новый волшебный мир: в сети появился официальный трейлер к фильму "Армемис Фаул"

Экранизация серии романов о чрезвычайном мальчике "Артемисе Фауле" ворвалась в сеть и собрала немало просмотров за несколько часов. Артемис познакомит нас с подземным миром и покажет отличные навыки владения магией.

Первый официальный трейлер "Артемис Фаул" (Artemis Fowl) появился на YouTube-канале Walt Disney Studios 27 ноября. За несколько часов видео посмотрело более 200 тысяч человек.

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Кинолента, которая выйдет в прокат в августе 2019 года, станет первой экранизацией одноименной серии романов ирландского писателя Йона Колфера.

По сюжету, мир в киноленте делится на человеческий и подземный, где живут различные магические существа: как эльфы, тролли, гоблины и гномы. Главными героями в фильме появляется семья Фаул. Они – часть большой династии колдунов. Семья проводит различные аферы мошеннического характера и руководит верхами преступности. Однако это еще не все, на что они способны. Ведь Фаулы не догадывались, что в молодого представителя династии есть гениальные способности. 12-летний Артемис покажет свой особый потенциал.

Смотреть трейлер к фильму "Артемис Фаул" (видео):

Напомним, что в 2018 году студия Walt Disney выпустила несколько римейков на мультфильмы и фильмы, которые были популярны раньше. К примеру, обновленный анимационный фильм "Дамбо", который впервые вышел в 1941 году, увидит свет в марте 2019 года. А римейк на популярный мультик "Король Лев" побил все рекорды просмотров на YouTube-канале компании Walt Disney.