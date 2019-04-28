НПО опубликовала первый трейлер к фильму "Дедвуд": видео

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НПО опубликовал первый трейлер к фильму "Дедвуд"
НПО опубликовал первый трейлер к фильму "Дедвуд" / IMDb

После выпуска культового сериала "Игра престолов" от телеканала НВО ожидают только феерические премьеры. Так, одна из них состоится уже скоро. Представители обнародовали первый официальный трейлер к полнометражному фильму "Дедвуд".

Первый официальный тизер к фильму "Дедвуд" появился на YouTube-канале телеканала НВО.

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Долгожданный вестерн станет дебютной картиной, снятой по мотивам одноименного сериала, вышедшего на том же канале в 2004 году. Режиссером киноленты выступил Дэниел Минахан, который также прикладывался к съемкам нескольких эпизодов для культового сериала "Игра престолов".

По сюжету фильма, события будут разворачиваться в то время и момент, на чем завершился третий сезон "Дедвуда" в 2006 году. Главные роли достались Ияну Макшейну, Молли Паркер, Джону Гоксу, Тимоти Олифанту и другим.

Смотреть трейлер к фильму "Дедвуд" (Deadwood): видео

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Кино
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