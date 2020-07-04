Популярная певица привыкла удивлять публику откровенными образами и зажигательными танцами. Однако последнее видео Насти Каменских шокировало сеть. Звезда нырнула в бассейн в персиковом платье и на каблуках. Поклонники были озадачены таким дерзким поступком.

В разгар летнего сезона Настя Каменских уже успела показала фигуру в купальнике и насладиться релаксом в бассейне. Однако новое видео певицы кардинально отличается от привычных публикаций звезд. В инстаграм-профиле она поделилась курьезным роликом, на котором погрузилась в воду в стильном look.

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Видео Каменских сняла вблизи своего загородного дома. Для съемки она выбрала нежное платье персикового цвета свободного кроя с пышной юбкой. Талию артистка подчеркнула массивным черным поясом, который гармонично сочетался со стильными босоножками на каблуках. Волосы она оставила распущенными, а перед камерой появилась без косметики.

Настя Каменских эффектно продефилировала к бассейну с полотенцем в руках. Она положила его на воду и вызывающе нырнула в бассейн так, будто импровизированный подиум имел продолжение. Сама певица не стала комментировать такой смелый поступок и предложила фолловерам придумать подпись.

Реакция сети

Похоже, поклонники в восторге от нового видео звезды, ведь всего за несколько часов его посмотрели более 800 тысяч пользователей. Фаны радостно комментировали пост и предлагали свои забавные варианты, как объяснить неожиданный поступок Насти Каменских: