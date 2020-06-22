Разрушительный пожар в Нотр-Даме весной 2019 года всколыхнул весь мир. Немало звезд пожертвовали средства на реставрацию собора, а пользователи соцсетей высказывали сожаление относительно культурного памятника. Поэтому именно эти события решили воссоздать в своем фильме европейские киносоздатели.

Согласно информации ресурса Deadline, режиссером будущего фильма станет француз Жан-Жак Анно. Он прославился своими кинолентами "Семь лет в Тибете", "Тотем волка" и "Имя розы", а до конца 2020 года планирует снять драму под названием "Нотр-Дам в огне".

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Сценаристом фильма станет Томас Бидеген, который написал хронологию событий для фильма "Братья Систерс". Продюсером фильма о пожаре в Нотр-Даме выступит Жером Сейду.

О чем будет фильм "Нотр-Дам в огне"?

Инсайдеры СМИ рассказали, что в фильме будут соединены архивные кадры и новый материал, к съемкам которого планируется приступить до конца 2020 года. Сюжет охватит 24 часа на фоне протестов "желтых жилетов" и расскажет о случайных событиях, которые могли стать причинами такой трагедии. В частности, лента покажет работу сотен пожарных, которые боролись с огненной стихией 15 апреля 2019 года. Сейчас дата премьеры фильма неизвестна.

Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери?

Трагедия произошла весной 2019 года, когда 15 апреля в 18:50 начался масштабный пожар. В результате него произошел обвал шпиля и крыши готической постройки, однако каркас здания удалось спасти. Пожар удалось локализовать только утром 16 апреля. Французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт заявлял, что стоимость восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери составит примерно миллиард евро. Тогда же неравнодушные звезды и бизнесмены заявляли, что пожертвуют собственные средства на реставрацию здания, но в конце 2019 года представители деловых и церковных кругов заявляли, что от вторых на счет благотворительного фонда не поступило ни одного евро.

Нотр-Дам считают главным готическим собором в Париже и одним из символов французской столицы. Его строили почти 200 лет – с 1163 и по 1345 год. То есть построен он был 675 лет назад. Ежегодно туда съезжаются миллионы туристов, но впервые с момента пожара площадь перед собором открыли только 1 июня 2020 года. Причиной тому стала повышенная концентрация свинца, который расплавился во время пожара. Его обнаружили в почве вокруг Собора Парижской Богоматери и даже в соседней школе, и это могло представлять угрозу для здоровья людей.