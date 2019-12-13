О предке из Закарпатья: Alina Pash представила новый клип "Pintea"

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Alina Pash / Instagram / @alinapash

Украинская певица представила новую работу и традиционно в своем творчестве использовала этно-мотивы. Она спела о полумифическом герое легенд Пинтю. Черно-белые цвета добавили видеоработе мистики.

Реперша Alina Pash, несомненно, создает собственный стиль в украинской музыке. В своем творчестве она отдает дань традициям и использует народные мотивы. Сегодня, 13 декабря, она обнародовала новый неординарный клип на песню "Pintea".

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Певица объяснила, что образ карпатского разбойника с благородными намерениями Пинты появился в ее песни не случайно. Легендарный персонаж оставался неуязвимым к оружию и выступал против гнета на родине звезды. Прототип главаря в ее творчестве именует бесстрашную борьбу на грани добра и зла. Возможно, именно поэтому исполнительница выбрала для презентации клипа такой символический день – пятницу 13.

Пинтя не боится пятницы, 13. Он и есть пятница, 13,
– отметила Alina Pash.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALINA PA$H (@alinapash)

Чтобы воплотить мифичность образа главного героя своей песни, реперша использовала черно-белые краски с вкраплением кроваво-красного цвета. Внимание к образу певицы привлекает настоящий артефакт на шее. Alina Pash утверждает, что это древнее афганское украшение.

Режиссером клипа стал австралиец Джеймс Фишер.

Alina Pash – Pintea: смотрите клип онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музыка
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