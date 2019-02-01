О жизни Селин Дион снимут биографический фильм под названием "Сила любви": интересные детали

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Селин Дион
Селин Дион / Instagram/ @celinedion

Знаменитая канадская поп-дива, завораживает своим нежным и глубоким голосом с первых нот, наконец будет ассоциироваться с еще одним фильмом, кроме "Титаника". О жизни легендарной Селин Дион снимут полнометражную драматическую киноленту.

Биографическая картина, для которой уже подобрали название "Сила любви", расскажет о жизни Селин Дион как оно есть. Как сообщает издание Deadline, авторы идеи исследовали жизнь канадской певицы от рождения и до сегодняшнего дня.

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Кроме нелегкой дороги на пути к успеху и карьеры, 50-летняя Селин Дион пережила наибольшую потерюв своей жизни. В 2016 году умер ее муж Рене Анжелил. В кинокартине также будут показаны их отношения в течение брака, который длился 22 года.

Главную роль и заодно режиссерское кресло займет французская актриса Валери Лемерсье. Любимого мужа Селин Дион сыграет Сильвен Марсель. Съемки картины начнутся во Франции уже этой весной. На проект выделили огромный бюджет – 23 миллиона евро. Об ориентировочной дате премьеры пока неизвестно.

Селін Діон і її чоловік
Селин Дион и ее муж Рене Анжелил / Instagram / @celinedion

Теги: Кино LifeStyle Музыка
Источник: Lifestyle
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