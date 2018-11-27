"Объединенные любовью и законом", – дочь Джеки Чана вышла замуж за девушку

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Дочка Джеки Чана (справа) и ее жена
Дочка Джеки Чана (справа) и ее жена / Instagram/ @uchux2

19-летняя дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь узаконила свои отношения с 31-летней канадской моделью Энди Отом. Счастливые, влюбленные и замужние – такими предстали девушки на снимках, что появились в сети.

Фото со свадьбы жена дочери Джеки Чана опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках видно, что девушки узаконивали свои отношения без родителей. Однако для них этот день стал не менее радостным.

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Объединены любовью и законом. Наш день свадьбы. Мы победили наши страхи, приняли наши недостатки и поняли, что люди, которые причиняют нам боль, болеют. Любовь добра, она не судит. Любовь побеждает,
– прокомментировала свадебную фотографию Энди Отом, жена Этты У Чжолинь.

Дочка Джекі Чана Етта У Джолінь та її дружина Енді
Этта У Джолинь (справа) и ее жена Энди Отом (слева) / Instagram / @ettazen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Etta Zen (@ettazen)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Etta Zen (@ettazen)

 

Девушки вступали в брак без присутствия родителей, поскольку Джеки Чан негативно отреагировал на признание своей 19-летней дочери о нетрадиционной ориентации. Также в видео, которое девушка выложила на YouTube, она призналась, что целый месяц жила со своей девушкой под мостом после того, как отец выгнал ее из дома.

Дочка Джекі Чана та її наречена Енді Отом
Этта У Джолинь и ее жена Энди Оттом / Instagram / @uchux2

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные свадьбы
Источник: 24 канал
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