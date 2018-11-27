"Объединенные любовью и законом", – дочь Джеки Чана вышла замуж за девушку

19-летняя дочь Джеки Чана Этта У Чжолинь узаконила свои отношения с 31-летней канадской моделью Энди Отом. Счастливые, влюбленные и замужние – такими предстали девушки на снимках, что появились в сети.

Фото со свадьбы жена дочери Джеки Чана опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках видно, что девушки узаконивали свои отношения без родителей. Однако для них этот день стал не менее радостным.

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Объединены любовью и законом. Наш день свадьбы. Мы победили наши страхи, приняли наши недостатки и поняли, что люди, которые причиняют нам боль, болеют. Любовь добра, она не судит. Любовь побеждает,

– прокомментировала свадебную фотографию Энди Отом, жена Этты У Чжолинь.



Этта У Джолинь (справа) и ее жена Энди Отом (слева) / Instagram / @ettazen

Девушки вступали в брак без присутствия родителей, поскольку Джеки Чан негативно отреагировал на признание своей 19-летней дочери о нетрадиционной ориентации. Также в видео, которое девушка выложила на YouTube, она призналась, что целый месяц жила со своей девушкой под мостом после того, как отец выгнал ее из дома.



Этта У Джолинь и ее жена Энди Оттом / Instagram / @uchux2