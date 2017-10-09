"Обгрызли мясо до костей": звезда "Теории большого взрыва" объяснил, почему покидает сериал

Культовый сериал, который выходил на экраны в течение 12 лет, подходит к концу. Джим Парсонс, сыгравший одного из главных героев кинокартины, заявил о своем решении навсегда уйти из проекта.

45-летний актер Джим Парсонс работал над проектом "Теория большого взрыва" в течение 12 лет. В сериале, первый сезон которого вышел на большой экран в 2007 году, ему досталась роль одна из главных ролей, он сыграл Шелдона Купера. Однако, как сообщает Entertainment Weekly, актер решил навсегда покинуть проект.

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Авторы сериала отметили, что его продолжение невозможно без Шелдона Купера, поэтому компании CBS и Warner Bros.TV приняли решение завершить выпуск кинокартины. Финальный 12 сезон выйдет весной 2019 года. Парсонс объяснил, почему он решился на такой серьезный шаг.

Это одновременно и сложно, и просто, когда кажется, что пришло время. Такое ощущение, что мы действительно стали обгладывать мясо с костей,

– сообщил актер.

Также 45-летний Джим Парсонс добавил, что он не становится моложе.

Сейчас я нахожусь в среднем возрасте. Я не знаю, сколько еще смогу носить футболки, не выглядя постаревшим,

– отметил главный герой сериала "Теория большого взрыва".

Парсонс сказал, что пока он не знает, чем будет заниматься дальше, но чувствует, что пришло время завершать участие в сериале, который выходил на экраны в течение 12 лет. Он завершил свое объяснение трогательными словами о своих коллегах. "Будет грустно, когда все закончится. Думаю, с людьми ничего не случается, когда они заканчивают университет, но на выпускном они часто плачут. Будет трудно прощаться с людьми, с которыми ты так долго работал", – завершил Парсонс.