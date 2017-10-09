"Обгрызли мясо до костей": звезда "Теории большого взрыва" объяснил, почему покидает сериал

86 Читати новину українською
Джим Парсонс навсегда покидает сериал "Теория большого взрыва"
Джим Парсонс навсегда покидает сериал "Теория большого взрыва" / Instagram/ @therealjimparsons

Культовый сериал, который выходил на экраны в течение 12 лет, подходит к концу. Джим Парсонс, сыгравший одного из главных героев кинокартины, заявил о своем решении навсегда уйти из проекта.

45-летний актер Джим Парсонс работал над проектом "Теория большого взрыва" в течение 12 лет. В сериале, первый сезон которого вышел на большой экран в 2007 году, ему досталась роль одна из главных ролей, он сыграл Шелдона Купера. Однако, как сообщает Entertainment Weekly, актер решил навсегда покинуть проект.

Читайте также: Официально: Марго Робби станет куклой Барби в новой киноадаптации

Авторы сериала отметили, что его продолжение невозможно без Шелдона Купера, поэтому компании CBS и Warner Bros.TV приняли решение завершить выпуск кинокартины. Финальный 12 сезон выйдет весной 2019 года. Парсонс объяснил, почему он решился на такой серьезный шаг.

Это одновременно и сложно, и просто, когда кажется, что пришло время. Такое ощущение, что мы действительно стали обгладывать мясо с костей,
– сообщил актер.

Также 45-летний Джим Парсонс добавил, что он не становится моложе.

 

Сейчас я нахожусь в среднем возрасте. Я не знаю, сколько еще смогу носить футболки, не выглядя постаревшим,
– отметил главный герой сериала "Теория большого взрыва".

Парсонс сказал, что пока он не знает, чем будет заниматься дальше, но чувствует, что пришло время завершать участие в сериале, который выходил на экраны в течение 12 лет. Он завершил свое объяснение трогательными словами о своих коллегах. "Будет грустно, когда все закончится. Думаю, с людьми ничего не случается, когда они заканчивают университет, но на выпускном они часто плачут. Будет трудно прощаться с людьми, с которыми ты так долго работал", – завершил Парсонс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jim Parsons (@therealjimparsons)

 

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
10 января 17:15 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
82453
Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
10 января 13:00 Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
Альона Захарова 198
Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
9 января 17:00 Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
Юлія Девда 806
Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
9 января 14:37 Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
Анастасія Манюхіна 237
Zara: история успеха мирового бренда
9 января 13:01 Zara: история успеха мирового бренда
Марія Ягодка 412
Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
8 января 22:04 Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
Євгенія Мазур 291
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук