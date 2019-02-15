Обнаженная Тина Кароль потрясла сеть соблазнительным фото с котом

В сети обсуждают соблазнительные снимки украинской певицы Тины Кароль, которые были сделаны в прошлом году в День всех влюбленных, 14 февраля 2018 года.

Новое фото опубликовала фан-страница Тины Кароль в социальной сети Instagram.

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Украинская звезда на снимках позирует топлес с белым халатом, который завязан на поясе. В руках певица держит котенка, которым прикрывает грудь. В подписи говорится, что фотосессию Тина сделала в честь Дня святого Валентина в прошлом году.

Также Кароль снялась с традиционным для нее макияжем: красные губы и черные стрелки на глазах. Завершила образ легкая укладка с локонами.



Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina