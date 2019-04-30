Обольстительная Энн Хэтэуэй украсила обложку глянца: эффектные фото

Знаменитая голливудская актриса Энн Хэтэуэй снялась для обложки популярного журнала Tatler. Американская звезда появилась на фотографиях в довольно соблазнительном образе.

Первые фото с фотосессии Энн Хэтэуэй появились сначала на ее странице в Instagram, а позже в аккаунте журнала Tatler.

Читайте также: В образе цыганки Энн Хэтэуэй посетила премьеру фильма "Море соблазна"

Голливудская актриса, которая на данный момент снимается в нескольких проектах одновременно и часто появляется на неожиданных кадрах от папарацци, предстала перед фэшн-фотографом в обольстительных образах.

За время фотосессии она сменила шесть нарядов, однако общей деталью остался ее темный макияж с акцентом на глаза. На одной из черно-белых фотографий она предстала в темном боди с глубоким декольте и в колготках в трендовый горох. Дополнением образа стали туфли на высоких каблуках и массивные аксессуары.



Энн Хэтэуэй / Instagram / @annehathaway

На цветном фото Энн Хэтэуэй позировала в тех же колготках, однако, лежа на кровати, прикрывала тело красной подушкой и призывно смотрела прямо в камеру.



Энн Хэтэуэй / Instagram / @annehathaway



Энн Хэтэуэй / Instagram / @annehathaway