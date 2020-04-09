Обольстительная Ратаковски похвасталась обнаженными ягодицами: жаркое фото

Страстная модель Эмили Ратаковски продолжает подогревать интерес к своей личности. Она в очередной раз опубликовала эротическое фото, на котором показала аппетитные ягодицы.

Карантин – не повод грустить и это доказывает одна из самых востребованных и самых откровенных моделей современности Эмили Ратаковски. Каждая ее публикация вызывает активные обсуждения в сети. Фотографии красавицы с нетерпением ждут почти 26 миллионов подписчиков в инстаграме. И она не заставляет их долго ждать и чуть ли не ежедневно делится привлекательными кадрами.

Читайте также: Эмили Ратаковски поделилась горячим фото с мужем, на котором предстала полностью обнаженной 18+

На очередном снимке модель позирует почти в темноте. В комнате видим декоративную пальму. Лишь несколько лучиков света падают на ее тело. Эмили изображена в боди бежевого цвета, которое подчеркивает ее соблазнительные формы. Фотография демонстрирует обнаженные ягодицы сексуальной Ратаковски.

Девушка подняла голову вверх и ее волосы спадают назад, что придает образу еще большую эротичность.



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata