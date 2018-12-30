"Обожаю каждую пережитую секунду": Оля Фреймут нежно поцеловала мужа – фото

104 Читати новину українською
Владимир Локотко и Оля Фреймут
Владимир Локотко и Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут растрогала поклонников в социальных сетях нежным совместным фото с мужем, генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, которому родила двоих детей.

Соответствующий снимок Оля показала поклонникам на своей странице в Instagram.

Читайте также: Две полоски: как Оля Фреймут сообщила мужу о беременности

Телеведущая опубликовала черно-белую фотографию перед празднованием Нового года, на которой она обнимает и целует своего мужа.

Самый интересный год в моей жизни – столько испытаний , столько уроков, столько вызовов. Но ведь это возможность проверить себя. Силу духа и сердца. Интуицию и данный Богом разум. Обожаю каждую пережитую нынешнюю секунду,
– написала Фреймут в подписи.

Поклонники отметили в комментариях, что это фото вызывает только приятные эмоции.

"Для вас это действительно особенный год. Вы молодцы", "Берегите друг друга", "Волшебная пара", – пишут пользователи в сети.

фреймут і локотко
Оля Фреймут с мужем / Instagram / @freimutolia

Напомним, Оля Фреймут замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, которому родила двоих детей – мальчика Валерия и девочку Евдокию. Также у Ольги есть старшая дочь, 12-летняя Злата Митчелл.

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные романы Ольга Фреймут
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
сегодня 17:55 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 39903
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 17:29 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
58532
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 150
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 2018 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 3047
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
28 декабря 2018 21:29 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
530
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
28 декабря 2018 19:20 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11335
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук