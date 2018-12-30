"Обожаю каждую пережитую секунду": Оля Фреймут нежно поцеловала мужа – фото

Украинская телеведущая Ольга Фреймут растрогала поклонников в социальных сетях нежным совместным фото с мужем, генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, которому родила двоих детей.

Соответствующий снимок Оля показала поклонникам на своей странице в Instagram.

Читайте также: Две полоски: как Оля Фреймут сообщила мужу о беременности

Телеведущая опубликовала черно-белую фотографию перед празднованием Нового года, на которой она обнимает и целует своего мужа.

Самый интересный год в моей жизни – столько испытаний , столько уроков, столько вызовов. Но ведь это возможность проверить себя. Силу духа и сердца. Интуицию и данный Богом разум. Обожаю каждую пережитую нынешнюю секунду,

– написала Фреймут в подписи.

Поклонники отметили в комментариях, что это фото вызывает только приятные эмоции.

"Для вас это действительно особенный год. Вы молодцы", "Берегите друг друга", "Волшебная пара", – пишут пользователи в сети.



Оля Фреймут с мужем / Instagram / @freimutolia

Напомним, Оля Фреймут замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, которому родила двоих детей – мальчика Валерия и девочку Евдокию. Также у Ольги есть старшая дочь, 12-летняя Злата Митчелл.