"Обожаю каждую пережитую секунду": Оля Фреймут нежно поцеловала мужа – фото
Украинская телеведущая Ольга Фреймут растрогала поклонников в социальных сетях нежным совместным фото с мужем, генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, которому родила двоих детей.
Соответствующий снимок Оля показала поклонникам на своей странице в Instagram.
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Телеведущая опубликовала черно-белую фотографию перед празднованием Нового года, на которой она обнимает и целует своего мужа.
Самый интересный год в моей жизни – столько испытаний , столько уроков, столько вызовов. Но ведь это возможность проверить себя. Силу духа и сердца. Интуицию и данный Богом разум. Обожаю каждую пережитую нынешнюю секунду,
– написала Фреймут в подписи.
Поклонники отметили в комментариях, что это фото вызывает только приятные эмоции.
"Для вас это действительно особенный год. Вы молодцы", "Берегите друг друга", "Волшебная пара", – пишут пользователи в сети.
Оля Фреймут с мужем / Instagram / @freimutolia
Напомним, Оля Фреймут замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко, которому родила двоих детей – мальчика Валерия и девочку Евдокию. Также у Ольги есть старшая дочь, 12-летняя Злата Митчелл.
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