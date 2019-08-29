Образ дня: 21-летняя сестра Кейт Мосс примерила красный кожаный костюм в Лондоне

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Лотти Мосс
Лотти Мосс / www.gettyimages.com

Младшая сестра суперзвезды Кейт Мосс, 21-летняя британская модель Лотти Мосс попала в объективы папарацци в стильном образе на улицах Лондона.

На лондонской вечеринке Лотти Мосс появилась с неожиданным розовым цветом волос. Девушка примерила и эффектный look: кожаный костюм бренда Milo Maria яркого красного цвета с широким поясом.

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Дополнили образ девушки черные ботильоны на устойчивых каблуках и черный корсет, который соблазнительно подчеркнул бюст модели.

Лотті Мосс
Лотти Мосс / Getty Images

Как известно, Лотти начала модельную карьеру на год раньше знаменитой Кейт Мосс. Она заключила свой первый модельный контракт в 16, а в 18 уже снялась для обложки глянцевого журнала Vogue.

Лотті Мосс
Лотти Мосс / BackGrid

О своих экспериментах с цветом волос Лотти Мосс сперва сообщила поклонникам в Instagram. Однако в комментариях пользователи начали обсуждать, пользуется ли модель филлерами для увеличения губ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lottie Moss (@lottiemossxo)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Лондон
Источник: LifeStyle 24
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