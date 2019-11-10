Образ дня: Хейли Бибер надела виниловые брюки на прогулку – фото

Джастин Бибер со своей женой Хейли попал в объективы папарацци в Южной Калифорнии во время дневной прогулки в субботу, 9 ноября.

25-летняя модель Хейли Бибер продемонстрировала стильий casual-образ. Жена Бибера надела черный удлиненный жакет с острыми плечами.

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Свой наряд знаменитость дополнила штанами из винила и белыми кроссовками. Девушка распустила волнистые волосы и защитила глаза от солнечных лучей парой больших солнцезащитных очков.

Зато Джастин выбрал более яркий и комфортный "аутфит". Певец примерил желтый свитшот собственного бренда Drew House с красной шапкой и классическими джинсами. Добавим, что коллекция одежды молодого артиста больше ориентирована на подростков.



Хейли Бибер / BackGrid / Daily Mail



Хейли Бибер / BackGrid / Daily Mail



Хейли Бибер / BackGrid / Daily Mail