Образ дня: Хейли Бибер надела виниловые брюки на прогулку – фото

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Хейли Бибер
Хейли Бибер / Instagram / @haileybieber

Джастин Бибер со своей женой Хейли попал в объективы папарацци в Южной Калифорнии во время дневной прогулки в субботу, 9 ноября.

25-летняя модель Хейли Бибер продемонстрировала стильий casual-образ. Жена Бибера надела черный удлиненный жакет с острыми плечами.

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Свой наряд знаменитость дополнила штанами из винила и белыми кроссовками. Девушка распустила волнистые волосы и защитила глаза от солнечных лучей парой больших солнцезащитных очков.

Зато Джастин выбрал более яркий и комфортный "аутфит". Певец примерил желтый свитшот собственного бренда Drew House с красной шапкой и классическими джинсами. Добавим, что коллекция одежды молодого артиста больше ориентирована на подростков.

Хейлі Бібер
Хейли Бибер / BackGrid / Daily Mail

Хейлі Бібер
Хейли Бибер / BackGrid / Daily Mail

Хейлі Бібер
Хейли Бибер / BackGrid / Daily Mail

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Хейли Болдуин Джастин Бибер Стиль и мода
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