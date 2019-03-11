Обручальное кольцо Дженнифер Лопес стоит 4,5 миллиона долларов

12 Читати новину українською
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram/ @jlo

Голливудская актриса Дженнифер Лопес сообщила о помолвке со своим бойфрендом бейсболистом Алексом Родригесом накануне, 9 марта. Размер кольца, которое ей подарил любимый изрядно поразил ее поклонников. Как позже стало известно, цена кольца составляет не менее 4 миллионов долларов.

Звездная пара отправилась отдыхать на Багамы накануне Международного женского дня. А уже на следующий день своего уикенда Дженнифер Лопес поделилась радостной новостью со своими поклонниками. 43-летний Алекс Родригес сделал ей предложение. На своей странице в Instagram бейсболист опубликовал фото руки любимой с массивным кольцом на безымянном пальце.

Читайте также: 49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж за 43-летнего Алекса Родригеса

Он радостно прокомментировал снимок: "Она сказала "да", – написал Алекс. Как сообщает The Daily Mail, эксперт по ювелирным изделиям оценила кольцо, которое получила Дженнифер Лопес. По словам Кэтрин Мани, оно сделано из белого золота или платины, а размер бриллианта составляет не менее 12 карат. Приблизительная цена такого кольца – 4,5 миллиона долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 
blog_ava
Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
сегодня
876
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные свадьбы Дженнифер Лопес Голливуд
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
сегодня 09:45 Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
87465
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
9 марта 19:17 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
1614
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
9 марта 17:38 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 757
Смерть 19-летней победительницы Міѕѕ Teenager Лотте ван дер Зее: последние дни жизни в фото
9 марта 17:06 Смерть 19-летней победительницы Міѕѕ Teenager Лотте ван дер Зее: последние дни жизни в фото
1859
Блины на Масленицу 2019 с итальянской начинкой: простой рецепт
9 марта 15:30 Блины на Масленицу 2019 с итальянской начинкой: простой рецепт
Богданна Рибак 324
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук