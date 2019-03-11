Обручальное кольцо Дженнифер Лопес стоит 4,5 миллиона долларов

Голливудская актриса Дженнифер Лопес сообщила о помолвке со своим бойфрендом бейсболистом Алексом Родригесом накануне, 9 марта. Размер кольца, которое ей подарил любимый изрядно поразил ее поклонников. Как позже стало известно, цена кольца составляет не менее 4 миллионов долларов.

Звездная пара отправилась отдыхать на Багамы накануне Международного женского дня. А уже на следующий день своего уикенда Дженнифер Лопес поделилась радостной новостью со своими поклонниками. 43-летний Алекс Родригес сделал ей предложение. На своей странице в Instagram бейсболист опубликовал фото руки любимой с массивным кольцом на безымянном пальце.

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Он радостно прокомментировал снимок: "Она сказала "да", – написал Алекс. Как сообщает The Daily Mail, эксперт по ювелирным изделиям оценила кольцо, которое получила Дженнифер Лопес. По словам Кэтрин Мани, оно сделано из белого золота или платины, а размер бриллианта составляет не менее 12 карат. Приблизительная цена такого кольца – 4,5 миллиона долларов.