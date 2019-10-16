Очень женственная: Маша Ефросинина впервые опубликовала фото без белья

Известная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина опубликовала в своем инстаграме фото без белья. Известно, что знаменитость не любит откровенные фото и почти никогда не одевается в провокационные наряды. Впрочем, фотография получилась очень нежной.

Новой фотографией 40-летняя телеведущая сильно поразила своих поклонников. Горячее фото красиво подчеркнуло стройную фигуру знаменитости. На нем звезда позирует перед фотоаппаратом в обтягивающих леггинсах. Обнаженное тело украшают аксессуары, которые придают образу женственности.

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Поклонники засыпали фото положительными отзывами. "Вы невероятная женщина", "Какая красивая", "Фото просто супер", "Нереальная", "Украинская Моника Беллуччи", "Мария – вы невероятная", "Женственность и ничего лишнего", – написали поклонники под сообщением телеведущей.



Новое фото Маши Ефросининой / @mashaefrosinina

Фотографию в инстаграме звезда подписала одним словом – "Неизданное". Известно, что Маша Ефросинина в мае 2019 года украсила обложку украинского глянца Elle. Поэтому телеведущая приберегла откровенную фотографию с фотосессии, которой и поделилась со своей аудиторией.

На кадрах глянца Elle телеведущая продемонстрировала идеальную фигуру и пластичность.



Телеведущая на кадрах глянца Elle