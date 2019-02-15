Очередная измена: возлюбленный Хлои Кардашян провел ночь с подругой Кайли Дженнер

Знаменитая блогер и реалити-звезда Хлои Кардашян узнала об очередной измене своего возлюбленного Тристана Томпсона. Канадский баскетболист устроил громкую вечеринку, на которой повеселился с лучшей подругой Кайли Дженнер – Джордин Вудс.

В семействе Кардашян уже давно идут запутанные отношения между всеми членами большой семьи. На этот раз в эпицентре событий в очередной раз оказалась Хлои Кардашян. Еще в последние дни своей беременности она узнала об измене Тристана и из-за этого преждевременно родила от него дочку Тру.

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34-летняя Хлои простила неверность ради дочери и несколько месяцев жила вместе с любимым. Даже в День Валентина 27-летний баскетболист передал Хлои роскошные букеты роз, хотя сам и не появился дома. Инсайдеры издания RadarOnline также сообщали, что в романтический вечер он побывал в одном из ресторанов Лос-Анджелеса, флиртуя с женщинами за барной стойкой.

Но издание TMZ облетела другая новость: в субботу, 16 февраля, Томпсон прилетел в "город ангелов" и вместо того, чтобы посетить любимую с дочерью он отправился в ночной клуб и провел время до утра. Там его и заметили за поцелуями с блогером Джордин Вудс – лучшей подругой Кайли Дженнер, которая является родной сестрой Хлои.



Джордин Вудс, с которой вероятно изменил Тристан Томпсон / Instagram / @jordynwoods

Когда же Кардашян узнала об этом, она немедленно порвала отношения с неверным мужем и оставила в Instagram-Stories загадочные слова: "Будьте осторожны по поводу того, сколько вы сможете вытерпеть, поскольку именно вы приучаете других, как вести себя с вами". После этого Тристан Томпсон опубликовал в Twitter сообщение "Fake news", что переводится как "Лживые новости", но впоследствии он его удалил.



Сообщение Тристана Томпсона в Twitter, которое он впоследствии удалил / The Daily Mail