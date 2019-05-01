Один лучше другого: сколько зарабатывают Ди Каприо, Питт и "Скала" за съемки в фильмах

То, что голливудские актеры зарабатывают огромные суммы, уже давно ни для кого не секрет. Однако редко можно узнать точные гонорары, тем более, если они превышают несколько миллионов долларов. Специально для любителей голливудских звезд и ценителей киноиндустрии иностранное издание узнало и назвал заработок любимых актеров и актрис.

Исследованием занялись репортеры американского Variety. Как отмечается в источнике, суммы заработка за фильмы, которые уже вышли на экран или будут представлены в ближайшее время в 2019 году, колеблются в пределах от 2 до 27 миллионов долларов.

Читайте также: Сколько заработали топ-10 самых богатых актеров 2019 года

В рейтинг богачей Голливуда попали знаменитости, которые принимали участие в съемках всех самых популярных картин этого года. Так, как сообщается в источнике, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, которые снялись вместе в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", потребовали вполовину меньше денег, чем берут обычно. А Райан Рейнольдс получил больший гонорар чем у них двоих вместе взятых.

Сколько заработали голливудские актеры за съемки в самых популярных фильмах:

15. Джессика Честейн, "Оно 2" – 2,5 миллиона долларов;

14. Хоакин Феникс, "Джокер" – 4,5 миллиона долларов;

13. Мартин Лоуренсом, "Плохие парни 3" – 6 миллионов долларов;

12. Кристен Стюарт, "Ангелы Чарли" – 7 миллионов долларов;

11. Бен Аффлек, "Тройная граница" – 8 миллионов долларов;

10. Идрис Эльба, "Форсаж: Хоббс и Шоу" – 8 миллионов долларов;

9. Робби, "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)" – 9-10 миллионов долларов;

8. Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, "Однажды в Голливуде" – 10 миллионов долларов;

7. Эмили Блант, "Тихое место 2" – 12-13 миллионов долларов;

6. Том Круз, "Лучший стрелок 2" – 12-14 миллионов долларов;

5. Джейсон Стэтхэм, "Форсаж: Хоббс и Шоу" – 13 миллионов долларов;

4. Уилл Смит, "Плохие парни 3" – 17 миллионов долларов;

3. Роберт Дауни-младший, "Путешествие доктора Дулиттла" – 20 миллионов долларов;

2. Дуэйн Джонсон, "Форсаж: Хоббс и Шоу" – 20 миллионов долларов;

1. Райан Рейнольдс, "6 футов под землей" – 27 миллионов долларов;