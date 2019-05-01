Один лучше другого: сколько зарабатывают Ди Каприо, Питт и "Скала" за съемки в фильмах

14 Читати новину українською
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды в Голливуде"
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды в Голливуде" / IMDb

То, что голливудские актеры зарабатывают огромные суммы, уже давно ни для кого не секрет. Однако редко можно узнать точные гонорары, тем более, если они превышают несколько миллионов долларов. Специально для любителей голливудских звезд и ценителей киноиндустрии иностранное издание узнало и назвал заработок любимых актеров и актрис.

Исследованием занялись репортеры американского Variety. Как отмечается в источнике, суммы заработка за фильмы, которые уже вышли на экран или будут представлены в ближайшее время в 2019 году, колеблются в пределах от 2 до 27 миллионов долларов.

Читайте также: Сколько заработали топ-10 самых богатых актеров 2019 года

В рейтинг богачей Голливуда попали знаменитости, которые принимали участие в съемках всех самых популярных картин этого года. Так, как сообщается в источнике, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, которые снялись вместе в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", потребовали вполовину меньше денег, чем берут обычно. А Райан Рейнольдс получил больший гонорар чем у них двоих вместе взятых.

Сколько заработали голливудские актеры за съемки в самых популярных фильмах:

15. Джессика Честейн, "Оно 2" – 2,5 миллиона долларов;

14. Хоакин Феникс, "Джокер" – 4,5 миллиона долларов;

13. Мартин Лоуренсом, "Плохие парни 3" – 6 миллионов долларов;

12. Кристен Стюарт, "Ангелы Чарли" – 7 миллионов долларов;

11. Бен Аффлек, "Тройная граница" – 8 миллионов долларов;

10. Идрис Эльба, "Форсаж: Хоббс и Шоу" – 8 миллионов долларов;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Idris Elba (@idriselba)

9. Робби, "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)" – 9-10 миллионов долларов;

8. Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, "Однажды в Голливуде" – 10 миллионов долларов;

7. Эмили Блант, "Тихое место 2" – 12-13 миллионов долларов;

6. Том Круз, "Лучший стрелок 2" – 12-14 миллионов долларов;

5. Джейсон Стэтхэм, "Форсаж: Хоббс и Шоу" – 13 миллионов долларов;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jason Statham (@jasonstatham)

4. Уилл Смит, "Плохие парни 3" – 17 миллионов долларов;

3. Роберт Дауни-младший, "Путешествие доктора Дулиттла" – 20 миллионов долларов;

2. Дуэйн Джонсон, "Форсаж: Хоббс и Шоу" – 20 миллионов долларов;

1. Райан Рейнольдс, "6 футов под землей" – 27 миллионов долларов;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

blog_ava
Рецепты маринадов для шашлыка, которые сделают мясо невероятно нежным
сегодня
30271
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Брэд Питт Леонардо Ди Каприо
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
сегодня 11:10 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 4057
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
сегодня 09:34 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
8525
Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
30 апреля 17:01 Топ-5 рецептов весенних салатов, которые не навредят фигуре
Альона Захарова 634
Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
30 апреля 17:00 Музыкальные новинки апреля: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 385
Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
30 апреля 12:40 Календарь стрижек на май 2019: интересные советы
3543
Новости
Больше новостей
Залиште відгук