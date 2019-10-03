Официально: Кайли Дженнер подтвердила расставание с Трэвисом Скоттом

22-летняя Кайли Дженнер подтвердила слухи, что ширились по сети в течение двух дней. Они с 27-летним Трэвисом Скоттом больше не вместе.

Вокруг "паузы" в отношениях бизнесвумен Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта ширилось немало слухов. Тем более после того, как 22-летнюю инстаграм-диву заметили на вечеринке вместе с ее бывшим бойфрендом Tyga. Именно поэтому участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" решила расставить точки над "і".

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На своей странице в твиттере Кайли Дженнер написала, что встречи с Tyga в 2 часа ночи на самом деле не было. А рядом с его студией она оказалась только потому, что высаживала там своих близких друзей. А также добавила, что для них с Трэвисом Скоттом в приоритете 1-летняя дочь Сторми.

Мы с Трэвисом прекрасно ладим и все наше внимание сосредоточено сейчас на Сторми! ️Наша дружба и наша дочь в приоритете,

– заявила Кайли Дженнер, тем самым подтвердив их раскол.

Также она написала, что интернет делает любую информацию в разы драматичнее, чем она есть на самом деле.

Скриншот сообщений в твиттере Кайли Дженнер