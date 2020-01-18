Официально: легендарный Жан-Поль Готье завершает дизайнерскую карьеру

Один из самых известных дизайнеров мира Жан-Поль Готье заявил, что больше не будет работать в мире моды. Кутюрье в возрасте 67 лет решил завершить свою карьеру и воплотить в жизнь другие творческие идеи.

Информацию об увольнении он разместил на официальной твиттер-странице. В заметке Жан-Поль Готье отметил, что 22 января 2020 года состоится последний показ его кутюрной коллекции, после чего он уйдет из мира фэшн-индустрии.

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В этом году я отмечаю 50-летие дизайнерской деятельности и ухожу в отставку,

– лаконично написал он.

В то же время Жан-Поль Готье поспешил успокоить своих поклонников. Его одноименный бренд Jean-Paul Gaultier будет продолжать работу. Правда, в компании произойдут значительные изменения по концепции, которые введут под наблюдением модельера. "Высокая мода продолжается. У меня есть новая концепция, я расскажу о ней позже", – добавил дизайнер.

А вот что касается последнего показа, то его Жан-Поль Готье запланировал провести в столице Франции – романтическом Париже. Там легендарный кутюрье покажет свои последние разработки одежды, на которые придут любоваться его преданные звездные поклонники. Сейчас всех деталей грандиозного показа дизайнер не разглашает.

"Приглашаю вас отпраздновать мое 50-летие в моде в театре Шатле. Это будет вечеринка со многими моими друзьями, и мы будем веселиться до позднего вечера. Это будет мое последнее парижское шоу Готье. Ты не можешь пропустить это!" – отметил Жан-Поль Готье.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) 17 січня 2020 р.

Жан-Поль Готье известен в мире как "модный революционер". Он с легкостью сменил мировые стандарты благодаря своему бренду, основанному в 1976 году. Дизайнер решил одеть мужчин в юбки, а вот женщин научил носить белье поверх одежды. На подиумах Жан-Поль Готье всегда удачно совмещал элегантность и легкую провокацию, чем привлекал модниц со всего мира. Кроме того, кутюрье разрушал стереотипы относительно параметров моделей: на его шоу часто появлялись манекенщицы с нетипичной внешностью или в возрасте.

Интересно, что первый показ Жана-Поля Готье во Франции отличился фиаско. Однако провал только вдохновил его еще более упорно работать. С тех пор фэшн-легенда устраивал презентации новых коллекций в самых необычных местах. Трамвайное депо, музей каруселей и даже бывшая тюрьма – чем только не поражал Жан-Поль Готье.

Кроме одежды, модельер является владельцем линии духов. Этот проект он успешно запустил в 1993 году. А уже в 2014 году Готье заявил, что прекращает выпускать коллекции прет-а-порте, однако сохранил право делать высокую моду, парфюм и аксессуары.