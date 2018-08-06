Официально: Марго Робби станет куклой Барби в новой киноадаптации

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Марго Робби станет главной героиней ленты "Барби"
Марго Робби станет главной героиней ленты "Барби" / Фото из соцсетей

Австралийская киноактриса Марго Робби официально станет исполнительницей главной роли в фильме "Барби" студии Warner Brothers и компании Mattel.

Об этом сообщают в издании Variety.

Первые слухи о появлении номинантки на премию "Оскар" в 2018 году в фильме "Барби" появились еще в начале октября. Тогда кроме Марго Робби на роль гламурной куклы рассматривали еще киноактрис Эми Шумер и Энн Хэтэуэй, но наибольшие надежды все же полагались на австралийскую звезду. Следовательно, 28-летнюю знаменитость утвердили на главную роль в киноадаптации "Барби", съемками которой займутся две кинокомпании.

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Марго – идеальный продюсер и актриса, чтобы оживить Барби на экране для современной аудитории,
– прокомментировал выбор актрисы глава Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.

О съемках киноадаптации в Голливуде заговорили еще в 2014 году, но из-за срывов съемок и других проблем компания Mattel все же передала права на адаптацию студии Warner Bros. Последняя компания в свою очередь, по слухам СМИ, назначила режиссером фильма Пэтти Дженкинс – женщину, которая создала знаменитую киноленту "Чудо-женщина".

Полнометражный игровой фильм "Барби" покажет историю самой известной куклы в мире по имени Барби, которая живет в реальном мире среди людей. Но после сказочной жизни в Барбиленде ее выгоняют и она встречается лицом к лицу с жестоким и ранее неизвестным ей миром. Барби начинает понимать, что главной ценностью является не пластиковая красота, а уникальность.

Теги: LifeStyle Кино
Источник: Lifestyle
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