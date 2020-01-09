Официально: Оскар-2020 пройдет без сопровождения ведущего
92-я церемония награждения премиями "Оскар-2020" пройдет без ведущего. Такое решение второй год подряд приняла Американская киноакадемия. В общем, это уже третий случай за всю историю кинопремии – первый раз это было в 1989 и потом в 2019 году.
Слухи о проведении церемонии награждения без сопровождения ведущего распространялись уже несколько месяцев, поскольку прошлогодний опыт имел успех и не вызвал никаких негативных последствий для события.
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Об этом представители премии "Оскар" сообщили на твиттер-странице:
"Короткий обзор "Оскара-2020":
Звезды – да.
Выступления – да.
Сюрпризы – да.
Ведущий – нет.
Увидимся 9 февраля!"
Добавим, что 13 января будут объявлять номинантов на премию "Оскар-2020". Такая честь выпадет американскому актеру Джону Чо и актрисе Иссе Рей. Сама же церемония награждения состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе.
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