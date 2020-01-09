Официально: Оскар-2020 пройдет без сопровождения ведущего

92-я церемония награждения премиями "Оскар-2020" пройдет без ведущего. Такое решение второй год подряд приняла Американская киноакадемия. В общем, это уже третий случай за всю историю кинопремии – первый раз это было в 1989 и потом в 2019 году.

Слухи о проведении церемонии награждения без сопровождения ведущего распространялись уже несколько месяцев, поскольку прошлогодний опыт имел успех и не вызвал никаких негативных последствий для события.

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Об этом представители премии "Оскар" сообщили на твиттер-странице:

"Короткий обзор "Оскара-2020":

Звезды – да.

Выступления – да.

Сюрпризы – да.

Ведущий – нет.

Увидимся 9 февраля!"

This year’s #Oscars at a glance:



Stars

Performances

Surprises

Host



See you Feb. 9th! — The Academy (@TheAcademy) January 8, 2020

Добавим, что 13 января будут объявлять номинантов на премию "Оскар-2020". Такая честь выпадет американскому актеру Джону Чо и актрисе Иссе Рей. Сама же церемония награждения состоится 10 февраля в Лос-Анджелесе.

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