Официально: после 2 лет судебной тяжбы Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись

Голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец-то официально оформили развод. Пара более 2 лет не могла согласовать спорные вопросы в суде. Однако стало известно, что экс-влюбленные таки получили документы о разводе.

Как сообщает People, случилось это в пятницу, 12 апреля, в Лос-Анджелесе. Судья принял решение и передал Анджелине Джоли и Брэду Питту документы об их разводе.

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По словам инсайдеров, актеры решили завершить судебную волокиту из-за детей, переживающих эмоциональный стресс. Поэтому Анджелина Джоли и Брэд Питт таки согласовали спорные вопросы, в частности, по воспитанию потомков.

Они сосредоточились на том, что будет лучше для детей,

– рассказал инсайдер.

Что известно о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли?

После съемок фильма "Мистер и миссис Смит", которые завершились в 2005 году, между главными актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом вспыхнули чувства. Голливудский красавец, который на то время был женат на Дженнифер Энистон, покинул ее и поселился со строптивой звездой. Коллеги называли пару Бренджелиной, поскольку влюбленные были неразлучны и всегда демонстрировали слаженность и идиллию.

Однако это закончилось, когда в 2016 году Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод. С тех пор и началась судебная волокита, которая длилась более 2,5 лет.

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У Брэда Питта и Анджелины Джоли есть биологические дети: 12-летняя Шайло и 10-летние двойняшки Вивьен и Нок. Кроме этого, голливудские актеры воспитывали 17-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса и 14-летнюю Захару, которых усыновили. После того, как Питт и Джоли объявили о разрыве отношений, все дети остались жить со звездной мамой. Инсайдеры утверждали, что актриса не позволяет детям общаться с Брэдом Питтом и присутствует во время каждого телефонного разговора.



Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта / Bright Media Pakistan

Такая диктатура отнюдь не нравилась голливудскому красавцу. Брэд Питт пытался уладить конфликт и объяснил, что такие действия его экс-жены вредят эмоциональному здоровью детей. После такого острого заявления Анджелина Джоли прекратила требовать единоличной опеки и подписала соглашение, согласно которому каждый получил равные права на воспитание потомства. После этого дети едва ли не впервые за почти 3 года смогли свободно провести время с отцом.

Хоть воспитание потомства было наиболее спорным вопросом в бракоразводном процессе, однако это далеко не единственное, из-за чего спорили Брэд Питт и Анджелина Джоли. Зная, насколько дом во Франции нравится актеру, его экс-возлюбленная едва не выставила его на продажу. На территории поместья Брэд Питт собственноручно ухаживал за виноградом и делал вино. Однако любые уговоры не действовали на Анджелину Джоли, пока судьи не запретили ей это делать.